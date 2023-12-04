شركة “OpenAI” تكشف أسباب تأجيل إطلاق متجر GPT

قررت شركة OpenAI، المنظمة غير الربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي، تأجيل إطلاق متجر GPT حتى أوائل العام المقبل.

وقالت OpenAI، في مذكرة أرسلتها للمطورين، إنه كان من المقرر افتتاح متجر GPT، الشهر الماضي، حتى يتاح للمطورين توزيع إصداراتهم الخاصة لاستخدامات ChatGPT.

وأضافت، في المذكرة التى أطلع عليها موقع Axios، الإخباري الأمريكي، أن سبب التأجيل هو حدوث أشياء غير متوقعة، خلال الفترة الماضية، جعلت الشركة مشغولة عن الاستعداد لإطلاق المتجر.

وكان إعلان “OpenAI”، عن إطلاق متجر GPT، الذي يحتوي على تطبيقات المطورين لاستخدامات مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها ChatGPT، بما يتناسب مع أغراض المستخدمين، أبرز فعاليات مؤتمر المطورين الذي عقدته الشركة في سان فرانسيسكو الشهر الماضي.

وأوضحت OpenAI، أن تطبيقات المطورين سوف تتاح لها فرصة توزيع على نطاق أكبر من خلال متجرGPT، كما أنها تخطط لمشاركة بعض الإيرادات التي تحصل عليها من اشتراكات “ChatGPT Plus”، مع المطورين الذين تنجح تطبيقاتهم المعتمدة على تقنية “ChatGPT”، لكنها لم توضح حتى الآن نسب المشاركة.

وتصدرت أخبار شركة “OpenAI”، في الفترة الأخيرة منصات المواقع الإخبارية، لكن ليس بسبب اكتشافاتها الجديدة، لكن بسبب إقالة رئيسها التنفيذي، سام ألتمان، البالغ من العمر 38 عاما، ثم عودته إلى منصبه بعد أيام قليلة بسبب تهديد الموظفين بالاستقالة، وضغوط كبار المستثمرين في مجلس الإدارة، مما دفع أصحاب قرار إقالته بمجبس إدارة الشركة إلى الاستقالة بدلا منه.