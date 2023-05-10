ما تزال الأمراض الخطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، فهذه الأمراض الثلاثة هي المسئولة عن غالبية المطالبات التأمينية وفق ما كشف عنه أحدث تقرير صادر عن شركة “زيورخ العالمية للحياة” المعروفة اختصارًا باسم “زيورخ” والتابعة لمجموعة “زيورخ للتأمين”.

يأتي هذا التقرير ضمن جهود “زيورخ” المتواصلة والتزامها الراسخ بالإفصاح عن جميع الاتجاهات الخاصة بالمخاطر الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

أوضح التقرير المُعد وفقًا لنتائج المطالبات التأمينية على الحياة والأمراض الخطيرة المقدمة إلى شركة “زيورخ” في المدة ما بين يناير 2020 وديسمبر 2022؛ أن “زيورخ” قد دفعت خلال السنوات الثلاث هذه مطالبات بإجمالي ما يزيد عن 160 مليون دولار أمريكي (587.58 مليون درهم إماراتي). وتمثّل هذه القيمة زيادة قدرها 23% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة عليها 2019 – 2021.

ووفقًا لما ورد بتقرير الفوائد المدفوعة للعميل 2023، فإن قرابة 60% من مطالبات التغطية التأمينية على الحياة كانت بسبب الأزمات القلبية والسرطان. فيما يخص النساء، كانت 43% من المطالبات التأمينية على الحياة بسبب مرض السرطان، فين حين كانت الأزمات القلبية والسكتة الدماغية مسئولة عن 40% من المطالبات التأمينية للرجال.

ومن بين النتائج التي كشف عنها التقرير؛ أن أصغر عمر للمطالبات التأمينية عن الوفاة كان 27 عامًا، بينما كان العمر الأكبر 80 عامًا، والمتوسط 54 عامًا.

كما أكد التقرير أن ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض السمنة والسكري والتدخين إلى جانب ارتفاع مستويات الكوليسترول بين الرجال يساهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بين الرجال.

وقال السيد / “ويلسون فارغيز”، المدير العام ورئيس العمليات في شركة “زيورخ”: “إن العمل على تأمين المستقبل المالي يتضمن السعي للحياة وفق أسلوب صحي مع الاستعداد بخطة مالية محكمة لمواجهة المجهول. أظهر تقريرنا أن واحدًا من بين كل أربعة مطالبات تأمينية تم تقديمه خلال السنوات الثلاث الأولى من الحصول على وثيقة التأمين، 85% من هذه الحالات كانت لمستهلكين تم قبولهم وفق الأسعار القياسية.

وإن الاحتماء بشبكة أمان أمر لا غنى عنه، خاصة ونحن نرى أن غالبية المطالبات التأمينية كانت لأفراد في مرحلة سنوات العمل و يحملون العديد من الأعباء المادية والمسئوليات الأسرية. لذلك يهدف هذا التقرير إلى بدء هذا الحوار بالغ الأهمية حول ضرورة التخطيط المالي وتأمين مستقبل أقرب الناس إلينا.

تُسلّط المطالبات التأمينية المتعلقة بالأمراض الخطيرة الضوء على الأمراض الأكثر خطورة وهي:

الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان

وفقًا لما كشف عنه التقرير، فإن الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والسرطان هي المسئولة عن أغلب المطالبات التأمينية ضمن شريحة الأمراض الخطيرة بنسبة بلغت حوالي 90%.

فيما يخص الرجال، تشير الأرقام أن ثلاثة من بين كل خمسة مطالبات تأمينية للأمراض الخطيرة كانت بسبب الأزمات القلبية والسكتة الدماغية. أما النساء؛ فإن 85% من المطالبات التأمينية للأمراض الخطيرة كانت بسبب السرطان، وبالأخص سرطان الثدي الذي كان وراء 45% من المطالبات التأمينية الخاصة بمرض السرطان، كما كشف التقرير أن أصغر مقدّم لمطالبة تأمينية عن مرض خطير بلغ عمره 27 عامًا، بينما كان أكبرهم 84 عامًا، بمتوسط عمر 49 عامًا، بما يعني قرابة 16 عامًا قبل التقاعد.

تعيد الدراسة التأكيد على ضرورة تصميم متطلبات التأمين على الحياة بما يتوافق مع الظروف الفريدة لكل صاحب تغطية تأمينية، وكذلك أهمية مراعاة العوامل الأساسية الأخرى مثل العمر والجنس والعوامل الديموغرافية المختلفة.

استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدلات المدفوعات التأمينية

والتزامًا من “زيورخ” بمسئولياتها تجاه عملائها، سددت الشركة على مدار السنوات الثلاث الماضية 98% من المطالبات التأمينية على الحياة و96% من المطالبات التأمينية على الأمراض الخطيرة.

وفي هذا السياق، أكد السيد / “ديباك جاور” على أهمية الحصول على تغطية تامينية، دون إغفال خطورة اختيار الشريك التأميني المناسب.

“لا شك أن الحصول على تغطية تأمينية أمر لا غنى عنه لكل فرد في المجتمع، ولكن العثور على الشريك التأميني المناسب الذي يمكنك الاعتماد عليه وقت الأزمات لا يقل عن ذلك أهمية. نوفّر في شركتنا تغطية تأمينية على الحياة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار أمريكي في هذه المنطقة وحدها؛ وبالتالي فإنه من مسئوليتنا العمل على زيادة الوعي بالمخاطر الصحية التي نواجهها في المجتمع، وكذلك التحلي بالشفافية اللازمة أمام عملائنا حول كيفية تلبيتنا لهذه التوقعات. بالإضافة إلى الإفصاح عن نسب مدفوعاتنا، فإن تقريرنا يظهر أن 90% من المطالبات المقدمة إلينا تم سدادها في خلال 72 ساعة من تقديم جميع الوثائق اللازمة، وقد حققنا أسرع زمن للسداد خلال 24 ساعة فقط.”

أهم نتائج التقرير

على الرغم من تنامي الالتزامات المالية وزيادة تكاليف المعيشة، فإن العديد من الأشخاص ليس لديهم وثائق تأمين على الحياة. ومع ذلك فإن التقرير يشير إلى أهمية الحصول على تغطية تأمينية مبكرًا، بتشجيع المقيمين بالحصول على التغطية التأمينية على الحياة في مراحل عمرية مبكرة. إضافة لذلك، فمن الضروري إجراء الفحوصات الطبية دوريًا وإدخال تعديلات على أسلوب الحياة للحد من المخاطر المستقبلية للأمراض الخطيرة. إن هذه الاحتياطات والاستثمارات ذات فوائد متعددة للعائلات، ومن شأنها المساعدة في الحفاظ على مستوى معيشتهم عند إصابة العائل بمرض مزمن أو وفاته مبكرًا.

يمكن للعديد من العوامل الأساسية أن تؤثر على وضعك المالي تأثيرًا سلبيًا؛ من بين تلك العوامل الحصول على العلاج في العيادات الخارجية وكذلك العلاجات التي لا يغطيها تأمينك الصحي، فضلًا عن العبء المالي الناجم عن دعم أحد أفراد الأسرة خلال فترة التعافي بعد الجراحة وفترات البطالة الممتدة والتعديلات الضرورية على أسلوب الحياة، مما يؤكد على الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات المبكرة اللازمة للاستعداد ماليًا لمثل هذه الأزمات.