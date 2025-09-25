أسباب التوحد، رد مؤسسات علمية على مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب

أثارت الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب جدلاً جديداً في الأوساط الطبية بعد إعلان نيتها ربط استخدام “الباراسيتامول” بخطر الإصابة بالتوحّد، ما دفع المؤسسات العلمية لتجديد النقاش حول مسببات هذا الاضطراب المعقّد الذي يشغل المجتمع والطواقم الصحية على حد سواء. ووفق تقرير موسع أصدرته صحيفة “واشنطن بوست“، استند إلى حصيلة عقود من البحث العلمي، يُعرَّف التوحّد على أنه اضطراب عصبي-نمائي متعدد الأسباب، يظهر في صورة صعوبات بالتواصل والعلاقات الاجتماعية وسلوكيات متكررة أو اهتمامات ضيقة، وحساسية بالغة لبعض المؤثرات البيئية. ويؤكد متخصصون من جامعة ديوك وجامعات أميركية أخرى أن التوحّد ليس حالة واحدة بل طيف واسع يجمع حالات مختلفة بخصائص مشتركة.

وفي تفنيد للتكهنات الحكومية الأخيرة، شدد الخبراء أن العامل الوراثي يمثل العنصر الأبرز في تكون التوحّد، إذ تشير الدراسات إلى أن الاستعداد الجيني يسهم في نسبة تصل إلى 90% من الإصابات، بينما تظل التأثيرات البيئية مثل أمراض الحمل أو التعرض للمبيدات وتلوث الهواء والماء عوامل محفزة لا ترقى إلى السببية المباشرة. كما تشير متابعات علمية إلى اكتشاف تغيّرات في نمو الدماغ لدى أطفال لا يتجاوز عمرهم الستة أشهر، خصوصاً في تسارع نمو القشرة الدماغية.وفيما يتعلق بالدعوى الرائجة حول ربط التوحّد بالباراسيتامول أو اللقاحات، يجزم متخصصون بغياب أي علاقة سببية مؤكدة، ويشيرون إلى أن لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يُعطى بعد عمر 12 شهراً، أي عند اكتمال مؤشرات النمو العصبي المرتبطة بالتوحّد.أما عن تشخيص الحالة، فتكشف "الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال" عن توصية بفحص الأطفال عند عمر 18 و24 شهراً، مع الإشارة إلى أن متوسط سن التشخيص في الولايات المتحدة يبلغ أربع سنوات، بينما تظهر علامات أولية مثل ضعف التواصل البصري في عمر أقل. ويعتمد التشخيص حتى اللحظة على متابعات سلوكية دقيقة، إذ لم تُعتمد اختبارات بيولوجية أو دموية مؤكدة بعد.وبالانتقال إلى عوامل الخطر، يوضح التقرير ارتفاع احتمال الإصابة عند وجود شقيق مصاب أو إنجاب طفل لوالدين متقدمين في العمر، بالإضافة إلى الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن الحاد والمضاعفات كالاختناق عند الولادة. في الختام، يشدد الخبراء على أهمية الكشف المبكر للتعامل الأمثل مع التوحّد، ويحذرون من الانجرار وراء فرضيات غير مثبتة علمياً، مؤكدين أن هذه القضية الصحية لا تزال تحتاج المزيد من الحذر والبحث بعيداً عن التوظيف السياسي أو الإعلامي.