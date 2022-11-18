أزمة في مصر بسبب باركود العمرة.. لماذا عاد 100 معتمر من مطار القاهرة؟

آثار في مصر باركود العمرة الجدل، وذلك بعد واقعة عودة 100 معتمر من مطار القاهرة الدولي بسبب عدم حصولهم على “الكود” الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة أو من قبل الشركة التي قدموا إليها.

ومنذ فترة قامت وزارة السياحة بالإعلان عن أن باركود العمرة مدة صلاحيته أسبوع واحد فقط، وعلى المعتمر عقب استخراجه السفر مباشرة، مبينة أن هناك أكثر 100 شخص تم إعادتهم قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب أن الجهات المختصة طلبت منهم الباركود الشخصي ولم يكن معهم.

مصير 100 معتمر

دشنت مصر باركورد العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة منذ العام الحالي، وفق نورا علي، رئيس لجنة السياحة في البرلمان، التي أوضحت أن هناك كثيرا من المعتمرين استخدموه: “من المفترض أن المعتمر وهو يقوم بعملية الحجز يكون على علم بالطلبات والإجراءات والتي من بينها باركود السياحة”.

• لا بد من الحجز عن طريق شركة سياحة مرخصة تعطي للمعتمر برنامجا للعمرة وكذلك الكود الخاص بالسفر.

• يبدو أن ما حدث مع المعتمرين المصريين عملية نصب أي سافروا في مكان لا يتبع الوزارة.

• الخطأ في أنهم لم يحصلوا على الباركود الذي لا يمكن السفر للعمرة من غيره.

وبيّنت أنه من الطبيعي أن شركات السياحة يكون لها كود، فكل شركة لديها حصص معنية للسفر، وبناء عليه لديها الباركود، موضحة: “نوهنا أكثر من مرة ألا يقوم أحد بالحجز إلا من خلال الشركات المرخصة والوكلاء المعتمدين، لذلك دشنا البوابة المصرية للعمرة للحصول على الكود.

• تم تدشين حملات توعية للمسافرين لمعرفة الضوابط وهي موجودة على موقع الوزارة.

• على المعتمر أن يطالب الشركة بالاطلاع على رقم الترخيص ومراجعته.

• المعتمرون الذين عادوا يحق لهم الشكوى في وزارة السياحة باسم الشركة التي حجزت لهم.

• هناك وقائع سابقة لمسافرين عادوا بسبب عدم حصولهم على الباركود واتخذت وزارة السياحة إجراءات مشددة تجاه الشركات المخالفة.

غلاء أسعار شركات السياحة

وليد البطبوطي، الخبير السياحي، قال إن السياحة في العالم كله تغيرت وأصبحت في مرحلة ثانية جديدة، وهي السياحة الفردية: “بحيث يمكن للفرد أن يدخل بنفسه على المواقع المخصصة للسفر وحجز الفندق والمرشد السياحي واختيار برنامج العمرة المناسب”.

• هناك مبالغة في أسعار رحلات الحج والعمرة من قبل شركات السياحة.

• المبالغة في الأسعار دفعت البعض المحاولة للسفر دون الحصول على باركود السياحة.

الخبير السياحي أوضح أنه لا بد من وجود حملات توعية للمعتمرين كل فترة لتحديد الإجراءات التي عليهم القيام بها أثناء السفر: “كي لا يقعوا فريسة لشركات غير مرخصة أو لا تعطيهم الباكورد”.

• مصير هؤلاء المعتمرين في يد وزارة السياحة بعد الشكوى إليها.

• في حال كشف أن الشركة التي قامت بإجراء الرحلة لهم غير مرخصة يتم التعامل معها بحزم شديد.