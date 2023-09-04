ارتباك مفاجئ داخل معسكر منتخب الجزائر لكرة القدم، والذي سيخوض خلاله مباراتين أمام تنزانيا والسنغال، وذلك بسبب عارضة أزياء.

وكان جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أعلن قائمته استعدادا للمباراتين، حيث يواجه تنزانيا 7 سبتمبر في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، وبعد ذلك بـ 5 أيام يلتقي السنغال وديا في داكار.

لكن المباراتين قد تشهدان غياب النجم الأول للخضر، رياض محرز، بعد إعلان مفاجئ لصديقته الإنجليزية تايلور وارد، نيتهما الزواج في وقت لاحق اليوم.

وكان رياض محرز أنجب طفلة من تايلور التي تعمل عارضة أزياء، وسبق أن تأخر عن الانضمام لمعسكر بلاده قبل أمم أفريقيا الأخيرة، بسبب نفس الأمر.

وانضم رياض محرز الصيف الحالي إلى فريق أهلي جدة، وسجل هدفين مع الفريق حتى الآن.

منتخب الجزائر لم يعلن رسمياً

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تأخير محتمل لرياض محرز عن الانضمام لمعسكر الخضر، لكن موعد الزفاف قد يشير لذلك.

وكان المعسكر شهد بعض التوتر، بعد قرار إلغاء إقامته في مدينة طبرقة التونسية، والاكتفاء بمعسكر داخلي.

وكان جمال بلماضي، أعلن قائمة منتخب الجزائر التي ضمّت 25 لاعبًا، شهدت القائمة عودة سفيان فيغولي وآدم زرقان بالإضافة ويوسف عطال.

وفي حال تأخر انضمامه لمنتخب الجزائر، سيصبح رياض محرز ثاني لاعب مهدد بالغياب عن الفريق بعد حسام عوار الذي أصيب خلال مباراة فريقه روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي.