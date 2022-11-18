أزمة جديدة تضرب تويتر.. والسبب “كبار الموظفين”

تتصاعد أزمة منصة التواصل الأشهر “تويتر” منذ سيطرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها، حيث دخلت الشركة في مستوى جديد من الأزمة، مساء الخميس، بعد استقالة كبير الموظفين منها، في إشارة لرفضهم إنذار ماسك بالالتزام الصارم ببيئة العمل، إضافة إلى ساعات أطول بكثافة عالية.



ووفق ما نشره موقع “أكسيوس” (Axios) الأمريكي لا يمكن معرفة عدد الموظفين الذين بقوا في تويتر بالأرقام على وجه اليقين، لكن المالك الجديد قام بتسريح قرابة نصف موظفي موقع التواصل الاجتماعي الشهير البالغ عددهم 7500 موظف.



وتشير تقارير متعددة إلى أن من بين المستقيلين متخصصون في مواقع مهمة كصيانة الخدمة.

تفاصيل الأزمة



تخفيض عدد الموظفين أدى لإثارة المخاوف بشأن مدى الثقة في الخدمة التي تقدمها تويتر على المدى القصير، خاصة مع قرب بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي عادة ما يصاحبها استخدام مكثف لمنصة تويتر والضغط على أنظمتها، وجاء تسلسل أحداث الأزمة الأخيرة على النحو التالي:



• صحيفة “نيويورك تايمز” أشارت إلى أن ماسك اجتمع بعد ظهر الخميس مع مجموعة من الموظفين الذين اعتبرت أدوارهم مهمة للغاية، بهدف إقناعهم بالبقاء في الشركة.



• الموظفون اختاروا مغادرة الشركة والتوقيع على قناة سلاك Slack للتواصل الداخلي بين الموظفين.



• شرع العديد من مستخدمي تويتر في توجيع بعضهم البعض رغم أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي حتى الوقت الحالي.



• توقع العديد من الموظفين الحاليين والسابقين في تويتر أن هجرة العقول ستؤدي حتما في النهاية لفشل النظام.



• ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الاستقالات الأخيرة تركت الفرق الرئيسة مرتبطة بشكل مباشر باستقرار الخدمة مع عدم وجود أعضاء متبقيين.





هل تسقط “تويتر”

وفقا لموقع “ذا فيرج” (The Verge) المتخصص في التكنولوجيا يعتقد موظفو تويتر أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تواجه الخدمة مشكلات فنية كبيرة .

ولكن أمور وقرارات أكثر باتت مهددة لمستقبل “تويتر” وأهمها:



• شركت تويتر أرسلت رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس إلى الموظفين الباقين تخبرهم أن مكاتب الشركة سيتم إغلاقها وسيتم تقييد الوصول إلى علامة الانتساب إليها حتى 21 نوفمبر ، حسبما أفادت بلومبرج.

• بحسب “نيويورك تايمز” أرسل ماسك سلسلة محيرة من الرسائل إلى موظفي تويتر يوم الخميس حول تفويضه بإنهاء معظم العمل عن بعد في الشركة .

• من ناحية أخرى ، أخبر ماسك الموظفين أن كل ما يتعين عليهم فعله لمواصلة العمل عن بُعد هو أن يشهد مديروهم على تميز عملهم.

أرسل ماسك رسالة بعد ذلك عبر البريد الإلكتروني يقول فيها إنه سيطرد أي مدير يدعي بالخطأ أن أداء الموظف كان ممتازا.