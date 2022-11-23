أزمة جديدة تضرب “أبل”.. احتجاجات بأكبر مصنع لـ”آيفون” في الصين (فيديو)

ضربت أزمة جديدة مجموعة أبل العملاقة، حيث شهد أكبر مصنع لإنتاج هواتف آيفون في مدينة تشنغتشو الصينية احتجاجات عمالية، ما يهدد بتوقف خط توريد الهاتف للأسواق.

وشهد مصنع فوكسكون في تشنغتشو بوسط الصين، احتجاجات حاشدة، بحسب مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني “ويبو”، اليوم الأربعاء.







وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية تفاصيل الاحتجاجات على النحو التالي:

• حشود من العمال يسيرون على طريق وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.

• بدأ الاحتجاج ليلة الأربعاء، بسبب عدم دفع الرواتب ومخاوف بشأن انتشار العدوى، بحسب هتافات العمال.

• عشرات العمال يتظاهرون ليلا وهم يهتفون “لندافع عن حقوقنا” أمام صفوف من الشرطيين وآلية شرطة.

يشار إلى أن مصنع فوكسكون عبارة عن مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية، وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة أبل.

وتحظى الهواتف الذكية من Apple بشعبية كبيرة، لكن الشركة تواجه مخاطر كبيرة حسب مراقبين ما لم تتمكن من تلبية الطلب خلال موسم العطلات الحرج.

تفاصيل الأزمة

تشير تقارير إلى أن العمال في مصنع تجميع “آيفون” في الصين فروا من المبنى بعد أن تسببت طفرة في حالات “كوفيد-19” في إغلاق المصنع تماما.



كما تظهر بيانات الشركة على موقعها (https://www.foxconn.com/en-us /) الجانب الآخر من الأزمة على النحو التالي:

• في 7 نوفمبر الحالي، حذرت شركة “أبل” عملاءها من توقع حدوث تأخير في شحنات “آيفون” بسبب قيود “كوفيد-19” في منشأة تصنيع في الصين.

• يعمل مصنع “آيفون التابع لشركة “فوكسكون” شريكة التصنيع لشركة “أبل” في مدينة تشنجتشو الصينية، تحت قيود، ما يؤثر مؤقتا على المنشأة الأساسية لتجميع أجهزة “آيفون 14 برو” و”آيفون 14 برو ماكس”.

• لدى شركة “فوكسكون”، وهي مورد لشركة “أبل” ومقرها الولايات المتحدة، العديد من العاملين في مجمع تشنجتشو ولم تقدم أي إحصاء رسمي لعدد المصابين بـ”كوفيد-19″.

• صرحت الشركة “أبل” بأنها تعمل بشكل وثيق مع المورد للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل.

• وفق بيانات الشركة وصلت أوقات الانتظار لهواتف “آيفون 14 برو” لمستويات قصوى، بعد شهرين من إطلاقها، حيث إن الطرازات الأقل لم تعوض الطلب على “آيفون 14 برو”.

• تقرير لـ “AppleInsider” عن ملاحظة للمستثمرين من بنك الاستثمار السويسري العملاق UBS، وجد أن أوقات الانتظار لطرازات “آيفون 14 برو” قد زادت مرة أخرى، باستخدام البيانات التي تتعقب توافر هواتف آيفون في 30 دولة حول العالم.

• وفي الصين، أصبحت أوقات انتظار الحصول على هاتف “آيفون 14 برو” الآن 36 يومًا، بزيادة عشرة أيام من أوائل نوفمبر.