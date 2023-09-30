أزمة تواجه أيفون 15.. هل يتم سحبه من الأسواق؟

تواجه شركة أبل شكاوى من المستخدمين حول ارتفاع درجة الحرارة عند شحن هواتف iPhone 15 الجديدة، حيث أشار البعض إلى أن إطار التيتانيوم يصبح ساخنًا جدًا بحيث لا يمكن حمله.

ويحمل منتدى مجتمع صانع أيفون ملاحظات العملاء حول iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، مدعين أن الأجهزة ترتفع درجة حرارتها، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكتب أحد المستخدمين: “لقد حصلت على iPhone 15 Pro الجديد وهو ساخن للغاية ولا يمكن حمله،

وكتب آخر: “جلدي يؤلمني! ماذا يحدث مع iPhone 15 Pro Max؟”.

وهناك العديد من المنشورات على منتدى أبل تشير إلى ارتفاع درجة حرارة سلسلةiPhone 15 Pro ، حيث نشر أحد المستخدمين صورة لهاتف iPhone 15 الخاص به بجوار مقياس حرارة يسجل درجة حرارة 44 درجة مئوية (111 درجة فهرنهايت).

وقال مينغ-تشي كو، المحلل لمنتجات شركة أبل في TF International Securities، إن أي مشكلة ارتفاع في درجة الحرارة ترجع على الأرجح إلى “تسويات” في تصميم الهاتف حيث حاولت الشركة تقليل وزن المنتج.

ويحتوي طراز iPhone Pro على إطار مصنوع من التيتانيوم، وهو موصل ضعيف للحرارة، مما قد يعيق قدرة الهاتف على تبديد الحرارة.

أيفون 15 في الإمارات

وفي السابق، استخدمت أبل الفولاذ المقاوم للصدأ في هواتفها الراقية.

وتابع كو: “السبب الرئيسي هو على الأرجح التنازلات المقدمة في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة الحرارية”.

وقال إن أبل ستعالج المشكلة على الأرجح من خلال تحديثات البرامج، مضيفا: “إذا لم تعالج أبل هذه المشكلة بشكل صحيح، فقد تؤثر سلبًا على مبيعات iPhone 15 Pro”.

وقال كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة iFixit لإصلاح أيفون، إن الاختبارات التي أجرتها شركته أظهرت أن iPhone 15 Pro له خصائص مماثلة للخصائص الخاصة بـ 14 Pro المكسو بالفولاذ المقاوم للصدأ، والذي كان أيضًا “ساخنًا للغاية”.

أيفون 15

وأوضح أن عكس الألومنيوم الذي تم استخدامه في موديلات iPhone 14 و15 الأساسية، فإن التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ لهما أداء مماثل من حيث توصيل الحرارة، لكن التيتانيوم أخف وبالتالي يمتص حرارة أقل.

وأشار وينز إلى أن أبل يمكنها حل المشكلة على الفور من خلال تحديث برنامج يبطئ من أداء المعالج ويجعل الهاتف ينتج حرارة أقل.

وقال إن أداء بطارية الهاتف قد يتأثر بدرجات الحرارة العالية.

ومن جانبه يرى بين وود، المحلل الرئيسي في CCS Insight إن أي مشكلة في الحرارة لن تصل إلى مستويات غير آمنة.

وقال: “لن يكون هناك سحب لهواتف iPhone من الأسواق في أي وقت، هذا شيء يمكن تعديله إذا لزم الأمر”.

وأضاف أن الغالبية العظمى من مستخدمي الهواتف لن يلاحظوا أي فرق في أداء هواتفهم إذا كان هناك تحديث للبرنامج.