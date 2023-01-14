ملامح المخاطر التي تواجه العالم آخذة في التطور باستمرار، ويدرج موقع فيجيوال كابيتالست خمسة منها تتصدرها أزمة تكلفة المعيشة ويستند ذلك إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول أهم المخاطر العالمية و الذي يضع أزمة تكلفة المعيشة أيضا على أنها الخطر الأكبر ، فيما تهيمن المخاطر البيئية على مدى السنوات العشر القادمة. ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الزيادات في أسعار الوقود وحدها أدت إلى احتجاجات في ما يقدر بنحو 92 دولة.

يؤدي التفاعل بين الأزمات العالمية وارتباطها ببعض إلى ظهور خطر “الأزمات المتعددة” في السنوات المقبلة.

يمكن لأحداث مثل الحرب في أوكرانيا إرسال موجات من الصدمة عبر الاقتصاد العالمي ، مما يؤدي إلى تغيير جذري في التصورات حول أكبر المخاطر التي تواجه البشرية. يلخص الرسم البياني اليوم نتائج تقرير المخاطر العالمية ، وهو منشور سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ويقدم لمحة عامة عن المخاطر العالمية الأكثر إلحاحًا التي يواجهها العالم، كما حددها الخبراء وصناع القرار.

يتم تجميع هذه المخاطر في خمس فئات عامة: الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية.

ملف المخاطر لعام 2023 في الجزء الأوسط السفلي من الرسم البياني ، توجد المخاطر التي قد يكون لها آثار خطيرة – مثل الهجمات التي تنطوي على أسلحة نووية أو بيولوجية – ولكن تم تسليط الضوء عليها من قبل عدد أقل من الخبراء. يوجد في الربع العلوي الأيمن من الرسم البياني المخاطر التي ذكرها عدد من الخبراء والتي تسبب ضغطاً على المجتمع.

ليس من المستغرب أن ترتبط المخاطر الكبرى بالقضايا التي تؤثر على مجموعة واسعة من الناس ، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.

عندما تصبح المواد الغذائية الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي – لا سيما في البلدان التي كانت تعاني بالفعل من السخط الشديد.

إحدى المخاطر التي تستحق المتابعة هي المواجهة الجيواقتصادية ، والتي تشمل العقوبات ، والحروب التجارية ، والتدقيق بالاستثمارات ، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى إضعاف البلدان على الطرف المتلقي.

تؤدي الجهود المبذولة للتخفيف من هذه المخاطر إلى ظهور بعض القضايا الرئيسية التي نراها للعام المقبل. أحد الأمثلة على ذلك هو نقل الصناعات إلى الداخل ضمن جهود تعتبر من الإجراءات الحمائة ، و “دعم الأصدقاء والحلفاء” ، وهو في الأساس نقل العمليات إلى بلد أجنبي يتمتع بعلاقات أكثر استقرارًا مع وطنه الأم.

ما مدى استعدادنا؟

أن تكون على دراية بالمخاطر شيء ، لكن امتلاك القدرة على تجنب الأحداث السلبية عندما تؤتي ثمارها شيء آخر تمامًا.

يمثل الرسم البياني نظرة على مدى استعدادنا عالميًا للتعامل مع أنواع معينة من المخاطر التي قد تنشأ في السنوات القليلة المقبلة. في الجزء العلوي من الرسم البياني توجد المخاطر التي يشعر الخبراء أن المجتمع أفضل تجهيزًا للتعامل معها مع الخطط والموارد الحالية. التحرك نحو الجزء السفلي من الرسم البياني، يظهر تلك المخاطر التي يشعر الخبراء بأنها تشكل تهديدًا أكبر نظرًا لأن آليات التعامل معها ضعيفة أو غير موجودة.