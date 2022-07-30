أزمة الطاقة تغرق مدينة الأضواء باريس ومدنا أوروبية بالظلام

بدأت متاجر فرنسية بإطفاء أنوارها ليلا بعد أن قفزت أسعار الكهرباء في فرنسا وأوروبا عموما 1,000 بالمئة مما دفع الحكومات الأوروبية للتقنين وحث المواطنين على إطفاء الكهرباء بحسب بلومبرغ.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى الدفع بفرنسا وباقي الدول الأوروبية إلى الحد من استهلاك الطاقة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها القارة التي تسعى إلى التحرر من المحروقات الروسية. وتضمنت خطة طوارئ وافقت الدول الإعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها في 26 يوليو وتتضمن بذل كل بلد “كل ما بوسعه” للحد من استهلاكه من الغاز بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023 بما لا يقل عن 15 بالمئة بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن حكومته تسعى إلى الحفاظ على الطاقة من خلال إطفاء الأنوار ليلاً واتخاذ تدابير مماثلة، فإن المسؤولين الألمان يناشدون مواطنيهم والشركات للعمل على توفير الطاقة وتخفيض استخدام التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة. وحذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن بلاده قد تواجه نقصا في الغاز الطبيعي إذا ظلت الإمدادات الروسية منخفضة، كما عليه الحال في الوقت الراهن، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات مع حلول الشتاء. وقال هابيك، لمجلة دير شبيغل قبل أقل من شهر: “سيتعين على الشركات وقف الإنتاج، وتسريح العمال، وستنهار سلاسل التوريد، وسيقع الناس في الديون لدفع فواتير التدفئة”، مضيفا أن ذلك جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحداث انقسام في أوروبا بحسب يورو نيوز.

ودعت الحكومة الفرنسية المواطنين إلى إطفاء الأنوار وفصل شبكات الـ”واي فاي” وخفض تكييف الهواء لتوفير الطاقة، على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في باريس، اليوم الأربعاء، إن “موجة الحر هذا الأسبوع والتي شهدت درجات حرارة قياسية وحرائق غابات كانت بمثابة تذكير صارخ بتأثير تغير المناخ والحاجة إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري”.

وأشارت تقارير صحفية إلى قيام عدد من الشباب الفرنسي بإطفاء لافتات المتاجر المضاءة في العاصمة باريس ليلًا بطريقة بهلوانية، في محاولة للحد من استهلاك الطاقة، وهو اتجاه انتشر مؤخرا وبشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشق مجموعة “باركور” طريقها ليلا وسط المحال التجارية والمطاعم، بهدف تقليل التلوث الضوئي في المدينة والحد من استهلاك الطاقة.

يذكر أن باريس تلقب بمدينة الأنوار لأنها كانت أول مدينة في أوروبا تضاء طرقاتها بمصابيح تعمل بالجاز عام 1828م.