أزمة الطاقة تدفع ألمانيا لتسجيل أول عجز تجاري شهري منذ 1991

سجلت ألمانيا أول عجز في الميزان التجاري في ثلاثة عقود، بضغط من أزمة الطاقة و انخفاض قطاع التصنيع والصادرات بشكل غير متوقع خلال شهر مايو الماضي بحسب صحيفة فيلت.

وطلبت شركة الغاز الألمانية يونيبر مساعدة الحكومة بحزمة انقاذ من 9 مليارات يورو، وتعد يونيبر أكبر مستورد للغاز الروسي، وأكدت الشركة أنها تسعى لتعزيز السيولة في محادثاتها مع الحكومة. وأعقب ذلك تراجع أسهم الشركة 28% بحسب بلومبرغ.

OOPS! German gas giant Uniper is in talks with the govt over a potential bailout package of as much as €9bn, BBG reports. Uniper, which is one of biggest importers of Russian gas, said last week it was in talks w/govt to secure liquidity. Shares sank 28% https://t.co/e8fcRCjOAv pic.twitter.com/4pRRiQkqsi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 4, 2022

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني الإثنين، انخفاضاً في صادرات ألمانيا بنسبة 0.5% إلى 125.8 مليار يورو خلال مايو الماضي، مقابل توقعات زيادتها 0.9%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.7% إلى 126.7 مليار يورو، بأعلى من التوقعات البالغة 0.2%.

وأدى ذلك إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري في ألمانيا بلغ مليار يورو (1.04 مليار دولار) خلال مايو، مقارنة بتوقعات تحقيق فائض قدره 3.0 مليار يورو، ليسجل الميزان التجاري أول عجز شهري منذ عام 1991، بعدما سجل فائضًا بلغ 3.1 مليار يورو في أبريل.

وبلغ العجز في الميزان التجاري في ألمانيا، مليار دولار في مايو الماضي، بحسب “بلومبرغ”، فيما كانت آخر مرة تسجل فيها البلاد عجزاً تجارياً في عام 1991، حين بلغ مستوى العجز 3.05 مليار دولار.

وانخفضت صادرات ألمانيا بنسبة 0.5%، في وقت كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 0.7%. في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية بنسبة 2.7%.

وسجلت ألمانيا فائضاً بقيمة 3.5 مليار دولار في أبريل الماضي، حين ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 4.4%، مقابل ارتفاع واردات البضائع بنسبة 3.1%.

وأدت الحرب الروسيةالأوكرانية وإجراءات الإغلاق في الصين المرتبطة بجائحة “كوفيد19” إلى تعطل سلاسل التوريد الدولية، ما أثر سلباً على الصناعات الألمانية الموجهة للتصدير، وفق “بلومبرغ”.

وتواجه صناعات كبرى في ألمانيا ” انهياراً محتملاً” ، بسبب تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الأمر الذي حذرت منه رئيسة الاتحاد الألماني لنقابات العمال ياسمين فهيمي مطلع يوليو الجاري.

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وتتعرّض صناعات بأكملها لخطر انهيار دائم منها: الألومنيوم والزجاج والصناعات الكيماوية. وسيكون لانهيار مشابه عواقب وخيمة على الاقتصاد والوظائف بشكل كامل في ألمانيا، بحسب تصريحات فهيمي لصحيفة “بيلد إم سونتاج” أمس الأحد.

وقالت المسؤولة النقابية الألمانية، إن أزمة الطاقة في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تدفع التضخم إلى مستويات قياسية. ودعت إلى وضع حدّ أقصى لسعر الطاقة، بالنسبة إلى الأسر. ورأت أن “التكاليف المتزايدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعني مزيداً من الأعباء على الأسر والشركات”، منبّهة إلى أن “الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعمالية”.

وقلّصت روسيا شحنات الغاز إلى ألمانيا بنسبة 60%، عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي تعتزم موسكو إغلاقه بشكل كامل هذا الشهر “من أجل صيانته”، فيما تبدي برلين شكوكاً في أن يستأنف الخط المذكور تزويدها بالغاز بعد ذلك، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

وتواجه شركات الطاقة الأوروبية ضغوطاً، نتيجة لتقليص الإمدادات الروسية، وهو ما أرغم مرافق عدة في القارة على شراء الوقود في السوق الفورية بأسعار مرتفعة. ويدفع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل متزايد، المصانع والشركات الألمانية إلى الحدّ من الطلب، فيما فعّلت الحكومة المرحلة الثانية من خطة طوارئ لإمدادات الغاز، تشمل ثلاث مراحل.



وتواجه شركات عديدة خطر الإفلاس فيما أشارت صحيفة فيلت

Good Morning from #Germany, which is falling as an economic powerhouse on a global scale. Germany’s trade surplus is gone. Foreign trade balance came in at MINUS €1bn in May, which is the 1st negative print since 1991 due to its energy problems & weakness in manufacturing. pic.twitter.com/HnRBwNaQon — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 4, 2022