أزمات متتالية تضرب شركة تيسلا ومالكها

تتوالى الازمات التي تضرب شركة تيسلا للسيارت الكهربائية ومالكها إيلون ماسك، فمن أدوات استثمارية جديدة للمضاربة على أسهم الشركة بالبيع على المكشوف وحتى مزاعم نشرتها وول ستريت جورنال أمس عن مصادر بانهاء صداقة إيلون ماسك مع مؤسس غوغل الملياردير سيرجي برين بعد تسرب أنباء عن مزاعم وجود علاقة غير شرعية بين إيلون ماسك وزوجة صديقه برين الذي دعم سابقا ماسك في أزماته المالية مع شركة تيسلا.

وخلال ذلك نشرت سي إن بي سي نبأ إطلاق شركة AXS للاستثمارات ثمانية من صناديق الاستثمار المتداولة للمضاربة على الأسهم الفردية مثل أسهم تيسلا ويشير الرئيس التنفيذي للشركة ، جريج باسوك إلى أن منتجات AXS الجديدة تستند إلى الأسهم المتداولة بنشاط ، بما في ذلك الأسهم القيادية في القطاع مثل Tesla و NVIDIA و PayPal و Nike و Pfizer وغيرها في الشريحة الأولى. وأضاف أن الخيارات الاستثمارية المماثلة تتاح بالأصل في الأسواق الأوروبية. . تهدف الصناديق إلى تسهيل تداول البيع على المكشوف من أسهم شركات تتعرض للانكشاف من خلال خيارات استثمارات الأسهم الفردية قصيرة الأجل.

قال باسوك ، لـ قناة CNBC يوم الاثنين: “إن الصناديق مصممة للمتداولين النشطين ، والمتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات تداول تكتيكية على أساس يومي”. “نظرًا لأن هذا السوق قد نضج بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية … نحن متحمسون لجلب صناديق الاستثمار المتداولة ذات الأسهم الفردية إلى سوق الولايات المتحدة.”