أريب كابيتال المالية توقع اتفاقيات بقيمة 7 مليار و 450 مليون ريال

شهد منتدى مستقبل العقار بالعاصمة الرياض توقيع أريب كابيتال” المالية اتفاقيات جديدة، وفي جلسة في منتدى مستقبل العقار بالعاصمة الرياض قامت شركة “أريب كابيتال” ممثله برئيس مجلس الادارة السيد عبدالرحمن المهيدب بتوقع اتفاقيات بقيمة 7 مليار و 450 مليون ريال معنية بـ هيكلة صناديق عقارية وتمويل وتطوير مشاريع التطوير العقاري.

ويشهد منتدى مستقبل العقار المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الإعلان عن مشاريع وصفقات ضخمة تواكب ما يشهده القطاع العقاري في المملكة من إعلان لمشاريع ضخمة، جعلت من المملكة أكبر موقع بناء، عرفه العالم بمشاريع تريليونية، منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030.

وأكد المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أهمية تعزيز شراكات الهيئة مع شركاء القطاع العقاري، ابتداءًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مرورًا بالممارسين، وانتهاءً بالمستفيد النهائي من خلال الإشراف على التشريعات العقارية، وتطبيق البرامج للوصول إلى قطاع حيوي وجذاب. وأوضح أنّ القطاع العقاري يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ولذلك تحرص المملكة على تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف هذا القطاع، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي.