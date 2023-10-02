أريبيان بزنس يطلق موقعاً باللغة الروسية

أطلق “أريبيان بزنس” اليوم موقعاً باللغة الروسية يحتوي على أهم الأخبار والتحقيقات اليومية المترجمة من الموقع الإنجليزي. كما سيتضمن محتوى فيديو ورسائل إخبارية ومقابلات حصرية مع رواد الأعمال الروس الأكثر نجاحاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ماثيو أملوت، رئيس تحرير أريبيان بزنس “يفتخر أريبيان بزنس حالياً بجمهور رقمي يصل إلى ما يقرب من خمسة ملايين مستخدم فريد شهرياً، لتلبية احتياجات المتحدثين باللغتين الإنجليزية والعربية، ومع تزايد أهمية الروس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من مجتمع الأعمال النخبوي، فإن إطلاق أريبيان بزنس باللغة الروسية يتماشى بسلاسة مع مسار العلامة التجارية”.

وأضاف: “بدءاً من اليوم، سيتمكن الروس من متابعة أحدث الأخبار بلغتهم الأم فور نشرها على الموقع الإنجليزي. كما توفر هذه المنصة المبتكرة فرصة قيمة للعديد من شركائنا التجاريين للتواصل المباشر مع الجمهور الروسي المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وشهدت دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السكان الناطقين بالروسية في السنوات الأخيرة، حيث أثبتت منظومة الأعمال في الإمارات والمنحنى الإيجابي للتنمية الاقتصادية أنهما محرك مهم للنمو السكاني.

وقال دميتريس زويفس، مسؤول موقع “أريبيان بزنس” باللغة الروسية: “أود أن أعرب عن تقديري لموقع أريبيان بزنس لإدراكه أهمية إطلاق مصدر أعمال يسهل الوصول إليه ولكنه شامل للغاية لجمهور ناطق باللغة الروسية يتزايد باستمرار في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد أن أريبيان بزنس يتمتع بالرؤية التجارية والمكانة السوقية اللازمة للتوسع وترسيخ نفسه كشريك جدير بالثقة لرواد الأعمال الناطقين بالروسية في الشرق الأوسط”.