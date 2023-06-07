أريبيان بزنس تكرم الفائزين بجوائز التميز في السعودية

أقيم في العاصمة السعودية الرياض حفل أريبيان بزنس السنوي لتكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية، لقاء إنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء خدماتها لقطاع الأعمال ككل، وللمجتمع في المملكة العربية السعودية.

وشارك أكثر من 150 مدعواً لتكريم الفائزين بجوائز أريبيان بزنس للتميز في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء في حفل متألق أقيم في فندق فوكو في الرياض.

وتهدف الجوائز إلى تكريم القادة اللامعين ورجال الأعمال والشركات وأصحاب الرؤى الذين استمروا في تشكيل مجتمع الأعمال النابض بالحياة في المملكة العربية السعودية وساهموا في النجاح المستمر للمملكة على الساحة العالمية. وحظيت الجوائز بدعم اثنين من الرعاة الذهبيين، وهما شركة نيوم المستقبلية وشركة التطوير العقاري العالمية روشن.

وفي ما يلي لائحة بالفائزين بجوائز أريبيان بزنس للتميز في السعودية:

جائزة الإنجاز في الأعمال الخيرية العالمية : مؤسسة الوليد للإنسانية

صاحب رؤية العام : جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية

أفضل شركة تطوير عقاري للعام : روشن

أفضل شركة لتجهيزات البناء للعام : أماق للمقاولات

أفضل شركة رعاية صحية للعام : اس دي ام تيك

أفضل شركة تجارة تجزئة للعام : بتيل انترناشيونال

أفضل شركة ضيافة للعام : سويس للضيافة

أفضل شركة تقنية للعام : تونوموس

أفضل شركة تقنية مالية للعام : تاب للمدفوعات

أفضل شركة تشييد للعام : أحمد جمال، الرئيس التنفيذي لشركة بي إي سي العربية

أفضل شركة في عالم الأزياء المستدامة : جوزاف شلهوب، المدير العام لمجموعة شلهوب