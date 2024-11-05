أريبيان بزنس تطلق قائمة “قيادات ملهمة: 30 شخصية قيادية في المملكة”

تبرز المهارات القيادية وروح المبادرة مع الجهود الكبيرة لهذه النخبة السعودية من الشخصيات، وذلك من خلال النجاح في إنجاز مشاريع والتميز في إنجاز مشاريع ومبادرات في مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتهدف هذه القائمة لتسليط الضوء على جهود الشخصيات القيادية هذه وهي الأكثر تأثيرًا في المملكة العربية السعودية، فهم نجحوا في مساعي تصب في هدف إحداث تغيير جوهري في مؤسساتهم وقطاعاتهم من خلال مبادرات مبتكرة، وإسهاماتهم البارزة في مجالاتهم التي تتضافر فيها الجهود لتحقيق رؤية 2030 بكل ما فيها من استراتيجيات مبتكرة وخطط واعدة.

ياسر عثمان الرميان

المسمى الوظيفي: محافظ صندوق الاستثمارات العامة

الشركة: صندوق الاستثمارات العامة

الصناعة: الاستثمار، الطاقة، الرياضة، الطيران

يُعد ياسر عثمان الرميان أحد أبرز القادة في المشهد المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث يشغل منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2019. تحت قيادته، أصبح صندوق الاستثمارات العامة قوة اقتصادية عالمية، ويعتبر حجر الزاوية في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط.

قبل تعيينه محافظاً لصندوق الاستثمارات العامة، شغل الرميان منصب المشرف العام للصندوق من عام 2015 إلى 2019، حيث قاد عمليات إعادة هيكلة الصندوق وتحويله إلى أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تُقدر بأكثر من 900 مليار دولار. يسعى الرميان إلى تحقيق أهداف استثمارية طموحة للصندوق، تركز على قطاعات النمو الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والرياضة.

إنجازات عالمية وتأثير في مجالات متعددة

تحت قيادة الرميان، حقق صندوق الاستثمارات العامة استثمارات استراتيجية في مجموعة من أبرز الشركات العالمية. يعد الرميان أيضاً رئيساً لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، الشركة الأكثر قيمة في العالم، وهو الدور الذي تولاه منذ سبتمبر 2019. قاد الرميان عملية الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، التي كانت الأكبر على مستوى العالم، حيث جمعت أكثر من 25.6 مليار دولار.

كما يشغل الرميان مناصب قيادية في شركات متعددة على مستوى العالم، منها شركة معادن وشركة LIV Golf Investments، ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم في المملكة المتحدة. كان دوره في استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على النادي الإنجليزي العريق جزءاً من استراتيجية المملكة لتعزيز الاستثمار في الرياضة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يقود الرميان جهود تطوير قطاع الطيران من خلال رئاسة شركة طيران الرياض، مما يعزز مكانة السعودية كمركز للطيران في المنطقة.

رؤية واستراتيجية نحو المستقبل

الرميان ليس فقط قائداً مالياً، بل يمثل رؤية استراتيجية طويلة الأمد. بفضل خبرته التي تزيد عن 25 عاماً في عالم المال والاستثمار. حيث بدأ حياته المهنية في البنك السعودي الهولندي، وشغل به مناصب رئيسية في مختلف الإدارات ليرأس قطاع الوساطة الدولية بالبنك. وفي عام 2004، التحق معالي الرميان بهيئة السوق المالية ضمن الفريق المؤسس للهيئة، ثم شغل منصب مدير إدارة تمويل الشركات في العام 2008، ومنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في “السعودي الفرنسي كابيتال” في الفترة ما بين 2010 إلى 2015، كما كان عضواً في مجلس إدارة تداول، السوق المالية السعودية من 2014 إلى 2015.

في ظل قيادته، أصبح صندوق الاستثمارات العامة لاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يساهم الصندوق في إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل نيوم، المدينة الذكية المستقبلية التي تسعى إلى وضع السعودية في طليعة الابتكار التكنولوجي. كما يدير الرميان مبادرات لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية، في خطوة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المملكة.

أمين حسن الناصر

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين

الشركة: أرامكو السعودية

الصناعة: الطاقة

في عالم الطاقة المتغير باستمرار، يبرز اسم أمين حسن الناصر كواحد من أبرز القادة الذين شكّلوا مسار الصناعة على المستويين المحلي والدولي. منذ أن تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في عام 2015، قاد الناصر الشركة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة وتعزيز مكانتها كأكبر شركة نفط متكاملة في العالم.

بدأت رحلة الناصر مع أرامكو منذ أكثر من أربعة عقود، حيث التحق بالشركة عام 1982 بعد تخرجه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدرجة البكالوريوس في هندسة البترول. تدرج في مناصب متعددة داخل الشركة، مما أكسبه خبرة واسعة في جميع جوانب صناعة النفط والغاز.

تحت قيادته، حققت أرامكو السعودية أكبر طرح عام أولي في التاريخ عام 2019، حيث جمعت الشركة 25.6 مليار دولار، مما عزز من مكانتها في الأسواق المالية العالمية. هذا الإنجاز لم يكن مجرد نجاح مالي فحسب، بل كان خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وزيادة مشاركة المستثمرين العالميين في قصة نجاح الشركة.

لم يقتصر دور الناصر على تعزيز الأداء المالي للشركة فحسب، بل كان له دور محوري في توجيه استراتيجيات الشركة نحو الاستدامة والابتكار. أطلق مبادرات رائدة في مجال تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس رؤية مستقبلية تتجاوز حدود النفط التقليدي.

في عام 2023، أعلنت أرامكو عن تحقيق صافي دخل بلغ 121.3 مليار دولار أمريكي، حيث يمثّل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب العالمي. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الرؤية الاستراتيجية للناصر وقيادته.

كما أظهر الناصر التزاماً قوياً بالاستثمار في الكفاءات البشرية، حيث أطلقت الشركة برامج تدريب وتطوير تستهدف الشباب السعودي، بهدف تجهيز جيل جديد من القادة في مجال الطاقة. هذه الخطوة تعكس إيمانه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لضمان استدامة النجاح على المدى الطويل.

على الصعيد الدولي، عزز الناصر من شراكات أرامكو العالمية، متوسعًا في أسواق جديدة ومجالات متنوعة مثل البتروكيماويات والتكرير والتسويق. هذا التوسع الاستراتيجي ساهم في تعزيز مكانة الشركة كقوة عالمية متعددة الجوانب.

يُعرف عن الناصر أسلوبه القيادي القائم على الشمولية والابتكار، حيث يشجع على بيئة عمل تحفز التفكير الإبداعي وتقدير الجهود الفردية والجماعية. هذا النهج ساهم في تعزيز ثقافة الشركة ودفعها نحو تحقيق إنجازات أكبر.

أمين حسن الناصر نموذجاً للقائد الذي يجمع بين الخبرة العميقة والرؤية المستقبلية، مما أهله لقيادة أرامكو السعودية نحو آفاق جديدة. تأثيره يتجاوز حدود الشركة، حيث يساهم في تشكيل مستقبل صناعة الطاقة على مستوى العالم.

لبنى سليمان العليان

المسمى الوظيفي: رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: البنك السعودي الأول

الصناعة: الخدمات المالية والمصرفية

لبنى العليان تعد واحدة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في مشهد القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. بعد أن أصبحت أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة شركة مدرجة في البورصة السعودية عام 2004، عندما تم انتخابها لعضوية مجلس إدارة البنك الأول (Alawwal Bank)، أثبتت العليان نفسها كقائدة رائدة في المجال المالي. وبعد دمج البنك الأول مع البنك السعودي البريطاني (SABB)، الذي يعد ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، شغلت العليان منصب رئيسة مجلس الإدارة.

تولى البنك السعودي البريطاني اسماً جديداً “SAB” في أبريل 2023، بعد عامين من الدمج الكبير بين SABB والبنك الأول، ما يعكس رؤية العليان التقدمية في قيادة البنك نحو التحول الرقمي والابتكار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وفي خطوة تعكس هذا التوجه، اعتمد البنك تقنية البلوكشين في معاملات التجارة الدولية عام 2022، مما يعزز موقعه كرائد في مجال التحول الرقمي.

إرث عائلي ورؤية ملهمة

إلى جانب دورها في قيادة SAB، تشغل لبنى العليان منصبًا بارزًا في مجموعة العليان، وهي شركة عائلية تأسست عام 1947 على يد والدها، وتتنوع أعمالها في مجالات التصنيع والخدمات والاستثمار والتوزيع. تحت قيادتها، نمت المجموعة لتشمل أكثر من 32 كياناً محلياً وعالمياً، مع استثمارات تتجاوز الشرق الأوسط لتشمل تركيا والهند.

إضافةً إلى ذلك، وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، أطلقت مؤسسة سليمان العليان معهداً مختصاً بالابتكار وريادة الأعمال، الذي يركز على حلول الاستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء. هذا المشروع الطموح يعكس رؤية العليان لدعم الابتكار والتنمية المستدامة في المملكة وخارجها.

تمكين المرأة والريادة العالمية

عرفت لبنى العليان بدعمها القوي لتمكين المرأة في المملكة. لطالما كانت صوتاً بارزاً في مجال تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، وهو ما تجسد في مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود. بالإضافة إلى دورها في SAB، تترأس العليان مجلس الأعمال السعودي السويدي وتدير مؤسسة سليمان العليان، وتشارك في مجالس إدارة العديد من الشركات والمنظمات الدولية.

في مسيرتها، حصلت العليان على العديد من الجوائز، منها دكتوراه فخرية في القانون من كلية ترينيتي بدبلن، ووسام نجمة القطب الشمالي من الدرجة الأولى من ملك السويد. كما أنها عضو في مجلس الأمناء لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعزز مكانتها كإحدى الشخصيات القيادية المؤثرة على مستوى العالم.

بفضل رؤيتها الثاقبة وقيادتها الحكيمة، تواصل لبنى العليان تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية في مجالات المال والصناعة، مع التأكيد على أهمية الابتكار وتمكين المرأة كمحاور رئيسية في رحلتها القيادية.

نظمي النصر

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: نيوم

الصناعة: التنمية المستدامة والابتكار

يُعد نظمي النصر أحد القادة الذين صنعوا بصمة لا تُنسى في المشهد التنموي السعودي والدولي. بعد مسيرة مهنية تجاوزت الأربعين عاماً، يقود النصر الآن مشروع نيوم، الذي يُعتبر أضخم مشروع تطويري عالمي على الإطلاق. تمتد نيوم على مساحة 26,500 كيلومتر مربع في الركن الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، وهو مشروع يجسد رؤية السعودية 2030 نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

بدأت رحلة نظمي النصر المهنية في أرامكو السعودية، حيث انضم كمهندس في أواخر السبعينات خلال فترة توسع المملكة في مجال النفط والغاز. بفضل قيادته القوية وإصراره، تدرج في المناصب ليصل إلى منصب نائب الرئيس. وكان النصر وراء تطوير حقل الغوار، أكبر حقل نفطي في المملكة، كما أشرف على مشروع تطوير حقل الشيبة في صحراء الربع الخالي، والذي يُعد أحد أكبر مشاريع النفط في العالم.

في عام 2006، قاد النصر تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وهي واحدة من أهم المؤسسات البحثية في المنطقة، مما عزز من مكانة السعودية في مجال الابتكار والتعليم العالي.

قيادة مشروع نيوم: رؤية تتجاوز البناء

تولى نظمي النصر منصب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين قاد المشروع من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ. نيوم ليست مجرد مشروع تطويري؛ إنها مكون حيوي من برنامج رؤية السعودية 2030، حيث يتولى النصر مسؤولية إطلاق 15 قطاعاً تنموياً وخمسة أقاليم، بالإضافة إلى ثلاث شركات تابعة، كل منها تلعب دوراً محورياً في تنويع اقتصاد المملكة.

بفضل قيادته الديناميكية وأسلوبه الاستراتيجي، نجح النصر في جذب أفضل الكفاءات والشركاء العالميين إلى نيوم. ومن خلال فريقه القيادي القوي، والذي يضم خبراء من شركات عالمية وهيئات حكومية، يساهم في تحقيق رؤية نيوم الطموحة.

اليوم، تشهد نيوم نشاطاً واسع النطاق، مع وجود حوالي 5,000 موظف بدوام كامل و140,000 عامل بناء على الأرض. العمل جارٍ في جميع الأقاليم الخمسة للمشروع، بما في ذلك ذا لاين وتروجينا وأوكساچون وسندالة ومَجنَى. من بين هذه الأقاليم، تستعد جزيرة سندالة، وهي أول وجهة سياحية في نيوم، لاستقبال الزوار بحلول نهاية العام الجاري، مما يمثل علامة فارقة في رحلة المشروع.

يُعتبر نظمي النصر مثالاً للقائد الذي يجمع بين الرؤية العميقة والقدرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، ليضع نيوم في مقدمة المشاريع التنموية على مستوى العالم. تحت قيادته، تُصبح نيوم “أرض المستقبل” حقيقة على أرض الواقع، تسهم في تشكيل مستقبل المملكة وفتح أبواب جديدة نحو الابتكار والاستدامة.

تركي بن عبد المحسن آل الشيخ

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس الإدارة

الشركة: الهيئة العامة للترفيه

الصناعة: الترفيه والرياضة

في عالم الترفيه والرياضة في المملكة العربية السعودية، يعد تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أحد أبرز القادة الذين ساهموا في إعادة تشكيل هذه القطاعات الحيوية، لتصبح ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030. منذ أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تحولت المملكة إلى وجهة رئيسية للفعاليات العالمية، حيث قاد آل الشيخ جهودًا ضخمة لتنشيط القطاع الترفيهي وتطويره ليلبي طموحات المملكة في أن تكون قوة إقليمية ودولية في هذا المجال.

ولد آل الشيخ في الرياض عام 1981، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية عام 2001. بعد تخرجه، انطلقت مسيرته المهنية في وزارة الداخلية حيث تدرج في المناصب حتى أصبح نقيباً. كما عمل في مكتب أمير الرياض وفي مكتب وزير الدفاع وولي العهد، مما أكسبه خبرة في إدارة الشؤون الحكومية.

في عام 2015، تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي، وتلاه تعيينه في 2017 كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وهي الهيئة التي تمثل الرياضة السعودية على الساحة الدولية وتدير اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية المختلفة. في هذا الدور، تمكن آل الشيخ من إعادة هيكلة اللجان الرياضية في المملكة وتحويل مسار الرياضة فيها.

واحدة من اللحظات الحاسمة التي جلبت شهرة عالمية له كانت عندما جلبت الهيئة العامة للرياضة بطولة WWE Greatest Royal Rumble إلى جدة في 2018، حيث شاهد الملايين حول العالم هذه الفعالية، وقدم آل الشيخ حزام البطولة للفائز براون سترومان.

في نفس العام، تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة للترفيه، وهي هيئة تم إنشاؤها لتعزيز صناعة الترفيه في المملكة. تحت قيادته، حققت الهيئة نجاحات هائلة من خلال مبادرات مثل موسم الرياض وبوليفارد رياض سيتي، والتي جذبت ملايين الزوار من داخل وخارج المملكة. كما ساهمت مبادراته في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في قطاع الترفيه، حيث جذب شركات عالمية للدخول إلى السوق السعودي.

لا تقتصر إسهامات آل الشيخ على الجانب الترفيهي فقط، بل أطلق أيضاً مبادرات تركز على الشباب السعودي، مثل مبادرة صناع السعادة التي تهدف إلى تأهيل وتدريب أكثر من 100 ألف موهبة سعودية لشغل وظائف متخصصة في قطاع الترفيه، مما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

بعيداً عن عمله الرسمي، يعشق آل الشيخ الرياضة، حيث قام بشراء نادي ألميريا الإسباني في عام 2019، بعد أن كان مالكاً سابقاً لنادي بيراميدز المصري.

اليوم، يُعد تركي آل الشيخ رمزًا في الرياضة والترفيه، حيث قاد المملكة نحو آفاق جديدة في هذين المجالين، وساهم في رسم ملامح المستقبل الترفيهي والرياضي للمملكة ضمن رؤية 2030.

سارة السحيمي

المسمى الوظيفي: رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة تداول السعودية

الصناعة: الأسواق المالية والاستثمار

منذ تولي سارة السحيمي منصب رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، أصبح السوق المالي السعودي تحت قيادتها واحداً من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين العالميين. مجموعة تداول السعودية، التي تعد أكبر بورصة في الشرق الأوسط، شهدت تحولات جذرية تحت إدارة السحيمي، حيث قادت جهوداً مكثفة لدمج السوق السعودي مع الأسواق العالمية من خلال تحسين العمليات التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

بدأت سارة السحيمي مسيرتها المهنية في مجموعة سامبا المالية، حيث انطلقت كمديرة أصول قبل أن تتولى مناصب قيادية في شركة جدوى للاستثمار، حيث قادت قسم إدارة الأصول لتصبح لاحقاً الرئيسة التنفيذية لشركة الأهلي كابيتال (SNB Capital) في عام 2014. خلال قيادتها للشركة، تضاعفت الأصول المدارة أكثر من أربع مرات، وازداد نصيب الشركة في سوق الوساطة بأكثر من %10.

إنجازات عالمية وتطورات استراتيجية

تحت قيادة السحيمي، تحولت مجموعة تداول السعودية إلى هيكل مجموعة قابضة، مما مهد الطريق لطرحها العام الأولي في ديسمبر 2021. هذا التحول كان خطوة محورية لتعزيز قدرة المجموعة على التنافس عالمياً، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب. بفضل جهودها، تم إدراج السوق السعودي في مؤشرات عالمية بارزة مثل MSCI للأسواق الناشئة وFTSE وS&P، مما رفع من تصنيف السوق ليصبح في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث القيمة السوقية، بعد أن كان في المرتبة 25 في عام 2018.

قادت السحيمي أيضاً مبادرات رئيسية لتعزيز البنية التحتية للسوق من خلال شركة إيداع ومقاصة، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى السوق المالية وزيادة الشفافية. تحت قيادتها، ارتفع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 50 فقط في عام 2017 إلى أكثر من 4,000 مستثمر مؤهل بحلول أغسطس 2024، بزيادة بلغت 80 ضعفاً، وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق أكثر من 88 مليار دولار.

مبادرات جديدة وتوسع عالمي

بالإضافة إلى التطورات المحلية، كانت السحيمي رائدة في توسيع مجموعة تداول عالمياً من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. في عام 2023، قادت المجموعة لشراء %51 من شركة DirectFN المزودة لبيانات الأسواق المالية في أكثر من 20 دولة، كما استحوذت على %32.6 من شركة DME التي تُعد الشركة الأم لبورصة دبي للطاقة.

تحت قيادتها، شهدت السوق السعودية تطوراً كبيراً في تنويع المنتجات المالية المقدمة، من المشتقات المالية إلى الصكوك والصناديق المتداولة، مما ساهم في تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين. بفضل هذه الابتكارات والتوسعات، أصبحت السحيمي شخصية مؤثرة في عالم الأسواق المالية.

فابيان توسكانو

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: العلا للتطوير

الصناعة: التنمية العقارية والسياحة

يتولى فابيان توسكانو قيادة واحدة من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة. تأسست الشركة كجزء من مبادرات صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير منطقة العلا، التي تُعد وجهة ثقافية وسياحية عالمية. توسكانو ليس مجرد قائد تقليدي؛ بل هو رجل ذو رؤية استراتيجية طموحة يسعى إلى تحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية من خلال التركيز على التنمية المستدامة والمزج بين التراث الثقافي والمعيشة العصرية.

بدأ توسكانو مسيرته المهنية بتراكم خبرات دولية واسعة، حيث أمضى أكثر من 20 عاماً في إدارة مشاريع تطوير عقارية ضخمة وإتمام صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار في مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. قبل انضمامه لشركة العلا للتطوير في سبتمبر 2023، شغل مناصب قيادية في شركات عقارية عالمية مثل Lendlease وقطري ديار، حيث لعب دوراً محورياً في إتمام مشاريع عقارية كبرى في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. توسكانو اكتسب أيضاً خبرة قيمة في شركتي Hines وإعمار.

من المشاريع الكبرى إلى الشراكات الاستراتيجية، تحت قيادة فابيان توسكانو تشهد شركة العلا للتطوير تحولات استراتيجية هامة تهدف لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للزيارة والاستقرار والاستثمار. ويمتلك خبرة واسعة في الإشراف على مشاريع واستحواذات بقيمة مليارات الدولارات، وتشمل تطورات كبيرة في مجال الضيافة، والمشاريع السكنية للبيع، والمشاريع المخصصة للإيجار. قاد سابقًا مشاريع بارزة مثل مشروع كبير في مانهاتن وتطوير فندق فاخر في واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، امتدت قيادته إلى مشاريع مميزة في لندن، مما دفع النمو الاستراتيجي وعزز سمعته في تقديم تطويرات تحويلية.

منذ توليه قيادة شركة العلا للتطوير، تمكن توسكانو من توقيع عدة اتفاقيات بارزة، من بينها شراكات مع شركة Six Senses وكن للاستثمار القابضة، لتطوير فنادق فاخرة في منطقة العلا، بما في ذلك منتجع أمان الحِجر، الذي يُتوقع أن يعزز جاذبية المنطقة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع مع شركة Live Nation Arabia لإدارة عمليات قاعة مرايا، أحد أبرز المعالم في العلا، والبدء في بناء مجموعة من الفنادق الراقية مثل فندق Autograph Collection من Marriott International.

تتماشى رؤية فابيان توسكانو مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة. من خلال مشاريع شركة العلا للتطوير، يهدف إلى تعزيز دور القطاع السياحي في النمو الاقتصادي للمملكة، مع التركيز على التنمية المستدامة والابتكار في تطوير البنية التحتية. توسكانو يؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق هذا التحول، مع الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي الفريد للعلا.

بفضل قيادة توسكانو، تُواصل شركة العلا للتطوير تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع تركيز متزايد على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز موقع العلا كمركز سياحي عالمي. رؤيته الطموحة ودعمه القوي للمجتمع المحلي من خلال مبادرات رياضية وثقافية تعكس التزامه بتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

د. سليمان بن عبد العزيز الحبيب

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

الصناعة: الرعاية الصحية

يعد الدكتور سليمان بن عبد العزيز الحبيب أحد أبرز القادة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. منذ تأسيسه لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في عام 1995، نجح في تحويلها إلى واحدة من أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة، محققاً بذلك إنجازات ريادية في مجال الرعاية الصحية. المجموعة اليوم تضم أكثر من 25 منشأة طبية متكاملة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية، فضلاً عن أكثر من 24 صيدلية، وهو ما يعزز مكانة المجموعة كشبكة متكاملة تقدم رعاية طبية شاملة ومتقدمة.

تحت قيادة الدكتور الحبيب، أصبحت المجموعة علامة تجارية رائدة في السوق السعودي، وكانت من أوائل المجموعات الطبية التي تم إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في مارس 2020، حيث تم طرح 52.5 مليون سهم للاكتتاب العام، ما يعادل %15 من أسهم الشركة، محققاً إيرادات تجاوزت 2.63 مليار ريال سعودي. ولم يكن هذا الإدراج خطوة استراتيجية فحسب، بل كان أيضاً شهادة على رؤية الدكتور سليمان الواضحة لتوسيع نطاق أعمال المجموعة وتقديم حلول طبية مبتكرة في الأسواق الجديدة. بعد هذا الإدراج، حققت المجموعة نمواً ملحوظاً، وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار ريال سعودي في السنوات التالية.

الاستدامة والتوسع: رؤية مستقبلية لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة

في إطار استراتيجية التوسع المستمر، تمتلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب أكثر من 25 منشأة طبية تغطي مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وتشمل هذه المنشآت مستشفيات عالمية ومراكز طبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الجراحة التجميلية، جراحة العظام، وطب العيون. وتستمر المجموعة في العمل على التوسع الدولي.

تعد التقنيات المبتكرة جزءاً أساسياً من رؤية الدكتور الحبيب لتحسين تجربة المرضى وتقديم خدمات طبية عالية الجودة. كانت المجموعة من أولى المؤسسات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية، مما قلل من الأخطاء الطبية وساهم في تحسين نتائج العلاج. في ظل التزامه بالاستدامة، أطلقت المجموعة عدة مبادرات لتقليل البصمة الكربونية لمرافقها الطبية، مع التركيز على استخدام التقنيات النظيفة والحلول البيئية المتقدمة. كما تسعى المجموعة لتعزيز التنمية البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية مستمرة للكوادر الطبية المحلية، بهدف بناء جيل من الأطباء والمختصين السعوديين المدربين وفق أعلى المعايير العالمية.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، تلعب المجموعة دوراً محورياً في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج. يُذكر أن المجموعة لا تزال تواصل دعمها لمبادرات المجتمع عبر رعايتها لعدة فعاليات وطنية ورياضية، بما في ذلك دورة الألعاب السعودية 2024، مما يعزز من دورها كشريك استراتيجي في تنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة.

الأمير الوليد بن طلال آل سعود

المسمى الوظيفي: المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: المملكة القابضة (KHC)

الصناعة: استثمارات متنوعة

في عالم المال والأعمال، يبرز اسم الأمير الوليد بن طلال آل سعود كواحد من أقوى الشخصيات التي أحدثت نقلة نوعية في الاستثمار على مستوى عالمي. وُلد الأمير الوليد عام 1955، وهو حفيد الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، وحفيد رياض الصلح، أول رئيس وزراء للبنان. تأسست شركة المملكة القابضة (KHC) في عام 1980 في الرياض، بفضل هدية متواضعة من والده بقيمة 30 ألف دولار. من هنا، انطلقت رحلته التي حولت هذا المبلغ الصغير إلى مليارات الدولارات، مما جعل شركة المملكة القابضة واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في العالم.

بفضل رؤيته الاستراتيجية وقدرته على اغتنام الفرص، حققت شركة المملكة القابضة نجاحات ضخمة في مجالات متنوعة تشمل الفنادق، والعقارات، والطيران، والتكنولوجيا، والإعلام. ولم تقتصر استثماراته على السوق السعودي فقط، بل امتدت إلى العديد من الدول حول العالم، مما أكسبه لقب “وارن بافيت العربي”. في عام 2007، طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام، مما عزز مكانتها كشركة استثمارية عالمية ذات محفظة استثمارية متنوعة وناجحة.

تنويع الاستثمار: من الفنادق إلى التكنولوجيا

تتميز شركة المملكة القابضة بمحفظة استثمارية تمتد عبر قطاعات عديدة حول العالم. فقد استحوذت الشركة على حصص كبيرة في فنادق عالمية شهيرة مثل فندق جورج الخامس في باريس، وفندق سافوي في لندن. وتستثمر أيضاً في سلاسل فنادق كبرى مثل أكور وفور سيزونز. أما في مجال التكنولوجيا، فقد امتلكت الشركة حصصاً في شركات بارزة مثل أوبر وليفت وكريم، فضلاً عن استثماراتها في وسائل التواصل الاجتماعي مع شركة JD.com وديزر ومنصة تويتر (المعروفة حالياً باسم X).

داخل المملكة العربية السعودية، تعد شركة المملكة القابضة مستثمراً رئيسياً في العديد من المجالات مثل البتروكيماويات من خلال استثماراتها في شركة التصنيع الوطنية (Tasnee)، والعقارات مع مشاريع مثل برج المملكة في الرياض، ومشروع جدة الاقتصادي الذي يتضمن برج جدة الذي يسعى ليكون أطول برج في العالم. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة في الرعاية الصحية والتعليم والطيران، مما يوضح تنوع واستراتيجية استثماراتها.

من أهم إنجازات الأمير الوليد، قيادته لجولة تمويل بقيمة 133 مليون دولار لتطبيق “نَنا” لتوصيل البقالة في السعودية، وهي واحدة من أكبر جولات الاستثمار في الشركات الناشئة السعودية. هذه الخطوات الاستثمارية تؤكد رؤيته التوسعية ودعمه المتواصل للتكنولوجيا والابتكار في المملكة.

إرث لا يُنسى

حاز الأمير الوليد على العديد من الجوائز والأوسمة من قبل رؤساء دول وملوك ومنظمات دولية، وقد نال 27 شهادة دكتوراه فخرية من جامعات عالمية تقديراً لإسهاماته في مجال الأعمال والخدمات الإنسانية. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية مينلو في كاليفورنيا عام 1979، ثم أكمل درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة سيراكيوز في نيويورك عام 1985.

تستمر قصة الأمير الوليد بن طلال في إلهام أجيال من رواد الأعمال حول العالم، حيث يعكس إرثه قدرته على تجاوز التحديات وابتكار فرص جديدة للنمو والازدهار.

عليان الوتيد

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: الاتصالات السعودية (stc)

الصناعة: الاتصالات

يعتبر عليان الوتيد واحد من القادة الأكثر تأثيراً في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة. منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية stc في عام 2021، قاد الوطيد الشركة نحو مرحلة جديدة من التوسع والنمو، معززاً مكانتها كأكبر شركة اتصالات في المملكة وأحد اللاعبين الأساسيين في السوق العالمي. تتسم رحلته القيادية بتفانٍ واضح في تطوير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، واهتمامه الكبير بالابتكار المستمر لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين في المملكة العربية السعودية وخارجها.

تحت قيادته، تمكنت stc من تحقيق قفزات نوعية، حيث تجاوزت إيرادات الشركة حاجز الـ 72 مليار ريال سعودي في عام 2023، مما يعزز مكانتها كواحدة من الشركات الأكثر ربحية وتأثيراً في المملكة. ولعل أحد أبرز إنجازاته هو قيادته لتحول الشركة إلى لاعب عالمي في تقديم خدمات الجيل الخامس (5G)، حيث كانت stc من أوائل الشركات التي قدمت هذه التقنية في المملكة.

تحقيق الرؤية والتحول الرقمي

أثبت الوتيد أنه ليس فقط قائداً استراتيجياً، بل أيضاً مُلهمٌ يسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي. تحت إشرافه، قامت stc بإطلاق عدة مبادرات رقمية ساهمت في تسريع التحول الرقمي داخل المملكة. كما قاد الوتيد الشركة لتعزيز شراكاتها العالمية، بما في ذلك اتفاقيات تعاون مع شركات تقنية عالمية لتقديم أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

علاوة على ذلك، يُعرف بقدرته الفائقة على توجيه الشركة نحو الابتكار وتقديم الحلول المتقدمة التي تخدم احتياجات المستهلكين في القطاعين الحكومي والخاص. لم يكن التركيز على الحلول التقنية المتقدمة وحده، بل امتد ليشمل تطوير الكوادر البشرية داخل الشركة، حيث يؤمن الوتيد بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق الابتكار والاستدامة على المدى البعيد.

قيادة بثقة نحو المستقبل

عليان الوتيد ليس مجرد رئيس تنفيذي، بل يُعتبر رمزاً للقيادة الملهمة في المملكة. بفضل خبرته الممتدة في القطاع، وتفانيه في تحقيق النتائج، تمكن من تحويل stc إلى نموذج يُحتذى به في الابتكار والجودة. من خلال استراتيجياته المحكمة، ورؤيته الواضحة لمستقبل الاتصالات، لم يعد الوتيد يقود stc فقط نحو التفوق على الصعيد المحلي، بل إلى الريادة العالمية، واضعاً بصمته الخاصة في صياغة مستقبل الاتصالات في السعودية والعالم.

بفضل إنجازاته، أصبح الوتيد واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً في المملكة، يُنظر إليه كقائد لا يكتفي بتحقيق الأرباح، بل يساهم في بناء مستقبل رقمي مستدام يخدم الأجيال القادمة. رؤيته الشاملة وطموحه اللامحدود جعلاه واحداً من القادة الذين لا يمكن تجاهلهم في عالم الأعمال السعودي.

رانيا نشار

المسمى الوظيفي: مستشارة أولى للمحافظ، رئيسة قسم الامتثال والحوكمة

الشركة: صندوق الاستثمارات العامة

الصناعة: الخدمات المالية والحوكمة

تُعد رانيا نشار واحدة من النساء الأكثر تأثيراً في القطاع المالي السعودي، حيث بدأت رحلتها المهنية في عام 1997 بالانضمام إلى مجموعة سامبا المالية (SFG)، والتي أصبحت لاحقاً أول امرأة سعودية تقودها كرئيسة تنفيذية. بفضل قيادتها القوية والتزامها، قادت نشار التحول والتطور في العديد من قطاعات الأعمال داخل سامبا، وكان لها دور رئيسي في قيادة التحول الرقمي والحوكمة والمخاطر المالية، مما جعلها اسماً بارزاً للنجاح النسائي في القطاع المصرفي. خلال فترة قيادتها لمجموعة سامبا، حققت رانيا العديد من الإنجازات البارزة. كانت أول امرأة سعودية تقود وظائف التدقيق والمراجعة للمخاطر في جميع قطاعات الأعمال، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية والفردية. علاوة على ذلك، كانت أول سعودية تُمنح شهادة الاختصاصية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال من الجمعية الأمريكية لمكافحة غسل الأموال (ACAMS).

مسيرة مهنية مؤثرة

في عام 2021، انضمت رانيا نشار إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) كمستشارة أولى لمحافظ الصندوق، ياسر الرميان، لتستفيد من خبرتها الطويلة التي تزيد عن 20 عاماً في الصناعة المصرفية. وإلى جانب دورها كمستشارة، تترأس رانيا قسم الامتثال والحوكمة، حيث تشرف على ضمان اتباع الصندوق لأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية.

خلال مسيرتها المهنية، شغلت نشار العديد من المناصب القيادية في سامبا وصندوق الاستثمارات العامة، وشاركت في مجالس إدارة مؤسسات مرموقة، مثل مجموعة تداول السعودية، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، والبنك السعودي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما عملت في منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية، حيث أسهمت في تطوير البنية التنظيمية للسوق السعودي.

بفضل إنجازاتها اللافتة، شغلت نشار دوراً محورياً خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حيث ترأست مجلس عمل النساء في الأعمال B20 وساهمت في تعزيز تمكين المرأة في القطاع المالي على المستوى العالمي.

رؤية قيادية ومساهمة في تحقيق رؤية 2030

رانيا نشار ليست فقط قائدة مؤثرة في القطاع المالي، ولكنها أيضاً تسعى لدفع عجلة التحول الوطني من خلال دعم أهداف رؤية المملكة 2030. تسهم نشار بدورها الاستشاري في صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية من خلال تقديم الإرشادات والتوجيهات بشأن الحوكمة والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية.

من خلال مسيرتها التي تتميز بالابتكار والريادة، تستمر رانيا في تمهيد الطريق للأجيال القادمة من النساء السعوديات اللاتي يطمحن للنجاح في المجالات القيادية والمالية. وتعد مثالاً يحتذى به في القيادة النسائية في المملكة، حيث تمزج بين الخبرة المهنية الواسعة والرؤية الاستراتيجية لمستقبل القطاع المالي.

محمد عبدالله أبونيان

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس الإدارة

الشركة: أكوا باور (ACWA Power)

الصناعة: الطاقة والمياه

في عالم يتسارع فيه الطلب على الطاقة المستدامة، يبرز اسم محمد عبدالله أبونيان كواحد من أبرز القادة الذين شكّلوا ملامح قطاع الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية. بدأ مسيرته بحصوله على شهادة الثانوية العامة من مدرسة اليمامة عام 1979، لينطلق بعدها في رحلة تمتد لأكثر من 38 عاماً من الخبرة في القطاعات التجارية والصناعية.

منذ تأسيسه لشركة أكوا باور عام 2008، وضع أبونيان نصب عينيه رؤية مستقبلية تهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة والمياه. تحت قيادته، توسعت الشركة لتشمل 90 مشروعاً في 13 دولة، مع 15 مكتباً حول العالم، واستثمارات تجاوزت 94 مليار دولار. ليس هذا فحسب، بل حققت الشركة إنجازاً لافتاً بوصول نسبة مشاريع الطاقة المتجددة إلى %53.4 من إجمالي محفظتها.

الابتكار والتأثير العالمي

لم يكن تأثير أبونيان محصوراً داخل حدود المملكة؛ فقد سعى جاهداً لتعزيز حضور أكوا باور على الساحة الدولية. بفضل قيادته، يعمل في الشركة اليوم أكثر من 4,000 موظف، يساهمون في تحقيق رؤيته الرامية إلى توفير الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام. من خلال مشاريعه المنتشرة حول العالم، أسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

يشغل أبونيان أيضاً مناصب قيادية في عدة مؤسسات عالمية، منها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية “دُسر”، وعضو مجلس إدارة في صندوق نيوم للاستثمار. كما يشارك بفاعلية في مجالس وهيئات تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، مثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

قيادة ملهمة ورؤية مستقبلية

يعرف عن محمد أبونيان أسلوبه القيادي الذي يجمع بين الحزم والمرونة، مع التركيز على الابتكار والتطوير المستمر. يسعى دائماً إلى تمكين الشباب وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤمناً بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح المستدام. تحت قيادته، تبنت أكوا باور مبادرات رائدة في مجال الاستدامة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد. كما أطلق عدة مشاريع تعنى بالمسؤولية الاجتماعية، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة.

وليد عبدالله المقبل

المسمى الوظيفي: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الشركة: مصرف الراجحي

الصناعة: استثمارات متنوعة

تحت قيادة وليد عبد الله المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، واصل المصرف تعزيز مكانته كأحد أبرز وأكبر المصارف الإسلامية في العالم. منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في عام 2020، ثم منصب العضو المنتدب في عام 2022، أصبح المقبل قائداً حاسماً في تحويل المصرف وتعزيز أدائه المالي وتوسيع نطاق خدماته. بفضل الرؤية الاستراتيجية التي يتمتع بها، تمكن المقبل من تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي المتسارع، مما عزز دور المصرف كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وليد المقبل ليس غريباُ على النجاح، فقد شغل العديد من المناصب القيادية في مصرف الراجحي قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات. هذه المناصب مكنته من بناء فهم عميق لعمليات المصرف واستراتيجياته، مما ساعده في تطوير خطط التحول الرقمي وتعزيز الابتكار داخل المصرف.

إنجازات مالية بارزة ونمو مستدام

من أبرز إنجازات وليد المقبل تحت قيادته لمصرف الراجحي هو تحقيق نمو مالي مستدام وزيادة كبيرة في أرباح المصرف. في عام 2023، سجل المصرف صافي دخل بلغ 4.4 مليار دولار، مما يؤكد قوته المالية واستقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية. ونتيجة لهذه النتائج، تمكن المصرف من جذب اهتمام واسع من المستثمرين العالميين. بحلول منتصف عام 2024، أعلنت إدارة المصرف عن تجاوز الاستثمارات الأجنبية في أسهمه مبلغ 11.5 مليار دولار، وهو ما يمثل %13.2 من إجمالي أسهم المصرف. هذه الأرقام لم تكن مجرد انعكاس للأداء المالي الجيد للمصرف، بل أيضًا للثقة الكبيرة التي يتمتع بها المصرف بقيادة المقبل بين المستثمرين الدوليين.

التحول الرقمي: مستقبل المصرفية

إحدى العلامات الفارقة في مسيرة وليد المقبل هي تركيزه على التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. تحت قيادته، قام المصرف بتطوير منصات وخدمات مصرفية رقمية حديثة تسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بسهولة وكفاءة. من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية، تمكن المقبل من تحويل عمليات المصرف الداخلية وزيادة الكفاءة التشغيلية. أصبحت الخدمات الرقمية لمصرف الراجحي اليوم من بين الأفضل في المملكة، مما ساعد على تعزيز موقعه التنافسي في السوق وجذب المزيد من العملاء الجدد.

التأثير على الصناعة المصرفية

من خلال رؤية واضحة واستراتيجية محكمة، نجح وليد المقبل في تحويل مصرف الراجحي إلى مؤسسة مالية عالمية تلعب دوراً حيوياً في القطاع المالي السعودي والعالمي. تأثيره لم يقتصر على تحقيق النمو المالي فقط، بل أيضاً على تعزيز مكانة المصرف في المشهد المصرفي الدولي. تحت قيادته، استطاع المصرف تعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية، مما فتح الأبواب أمام فرص استثمارية جديدة ووسّع من نطاق العمليات الدولية للمصرف.

علاوة على ذلك، يعتبر المقبل أحد أبرز الأصوات في تعزيز المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي. من خلال التزامه بتطوير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقديم حلول مالية مبتكرة، ساهم في توسيع انتشار المصرفية الإسلامية وتعزيز مكانتها في السوق العالمية. هذا التأثير الكبير على الصناعة المصرفية جعل من المقبل شخصية مرموقة ليس فقط في المملكة، بل أيضاً على مستوى العالم.

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس إدارة

الشركة: مجموعة عجلان وإخوانه

الصناعة: استثمارات متنوعة

عجلان بن عبدالعزيز العجلان هو واحد من أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه، وهي واحدة من أضخم الشركات العائلية في المملكة. وُلد ونشأ في مدينة الرياض، وأكمل تعليمه العالي في المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير من كلية لندن للأعمال، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إدنبرة نابيير.

منذ انطلاق مسيرته المهنية في عام 1979، جمع العجلان أكثر من 40 عامًا من الخبرة في قيادة الأعمال في مجالات متعددة. عجلان بن عبدالعزيز العجلان لم يكن فقط شاهداً على التحولات الاقتصادية في المملكة، بل كان لاعباً رئيسياً في تحقيق هذه التحولات.

إسهامات بارزة في القطاع الاقتصادي

تحت قيادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، حققت مجموعة عجلان وإخوانه إنجازات استثنائية، أهمها التوسع الكبير في محفظة أعمال المجموعة لتشمل قطاعات متعددة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. من بين هذه الإنجازات توجيه المجموعة نحو الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، فضلاً عن التوسع الدولي في العديد من الأسواق العالمية. على مدار سنوات قيادته للمجموعة، نجح العجلان في تأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما عزز من قدرة المجموعة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ورفع من مستوى التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. بالإضافة إلى منصبه في مجموعة عجلان وإخوانه، لعب العجلان دوراً حيوياً في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال دوره كرئيس لغرفة تجارة الرياض منذ عام 2018 وحتى 2024 و ⁠رئيس اتحاد الغرف السعوديه منذ عام 2020 وحتى 2023 و رئيس اتحاد الغرف الخليجية منذ عام 2022 وحتى 2023 خلال فترة رئاسته، ساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.

الاستدامة ودعم رؤية 2030

تعتبر الاستدامة من أبرز محاور رؤية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، حيث يحرص على ضمان أن تكون جميع مشاريع المجموعة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية. من خلال تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات المسؤولة بيئيًا، تسهم المجموعة بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي.

إلى جانب ذلك، كان لعجلان دور بارز في تعزيز نقل المعرفة وتوطين الكفاءات داخل المملكة، حيث تعمل المجموعة على توفير فرص عمل متنوعة وتنمية مهارات الكوادر السعودية. كما يدعم العجلان برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث يركز على تقديم المبادرات الخيرية ودعم المؤسسات التعليمية والصحية في جميع أنحاء المملكة. تحت قيادة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، حصلت مجموعة عجلان وإخوانه على العديد من الجوائز التقديرية التي تعكس ريادتها في مجالات الأعمال. وقد تم تكريمه شخصياً في عدة مناسبات، أبرزها تكريمه ضمن قائمة “أكثر 100 شخصية عربية تأثيرًا” من مجلة “أريبيان بزنس” في عامي 2003 و2024. وفي عام 2023، تم اختياره كواحد من الشخصيات المؤثرة في قائمة قادة +966، التي تصدر عن نفس المجلة، والتي تبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد الاقتصادي السعودي.

بفضل هذه الإنجازات والمبادرات، يُعد عجلان بن عبدالعزيز العجلان أحد أهم القادة المؤثرين في الاقتصاد السعودي، ويمثل رمزًا للابتكار والاستدامة في عالم الأعمال، فضلاً عن كونه رائدًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

فواز الفواز

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: التصنيع الوطنية (تصنيع)

الصناعة: البتروكيماويات والصناعات التحويلية

في رحلة مليئة بالإنجازات والتحديات، استطاع فواز الفواز أن يثبت نفسه كأحد أبرز القادة في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية. كرئيس تنفيذي لشركة تصنيع، قاد الفواز الشركة نحو مستويات جديدة من النجاح، مُكرِّساً رؤيته التي تتمحور حول الابتكار والاستدامة. من خلال دوره الحيوي في قيادة تصنيع، أصبحت الشركة جزءاً أساسياً من تطوير البنية التحتية الصناعية في المملكة وداعماً رئيسياً لتحقيق رؤية السعودية 2030.

بدأ فواز الفواز مسيرته القيادية في تصنيع في وقت كانت فيه الشركة تمر بتحولات كبيرة. ومع استلامه زمام الأمور، عمل على توجيه الشركة نحو تطوير استراتيجيات متكاملة تُعزز من كفاءتها التشغيلية وتوسع نطاق أعمالها محلياً وعالمياً. ومن خلال استثماره في مشاريع جديدة وتوسيع نطاق المنتجات التي تقدمها الشركة، نجح في جعل تصنيع أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق البتروكيماويات العالمي.

الاستثمار في الاستدامة

تحت قيادة الفواز، تبنت تصنيع استراتيجيات جديدة ترتكز على الاستدامة وتطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة. في ظل التحديات البيئية المتزايدة، اعتمد الفواز على تقنيات حديثة لتقليل الأثر البيئي للشركة وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد. ومن خلال هذه المبادرات، نجحت الشركة في تحقيق مكاسب تشغيلية ومالية قوية، مع الحفاظ على التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

كما شهدت الشركة في عهده نمواً ملحوظاً في عملياتها الإنتاجية، حيث توسعت في مجالات جديدة مثل الصناعات التحويلية والبلاستيكية، مما زاد من تنوع محفظتها الاستثمارية. ويعود ذلك إلى رؤية الفواز الاستراتيجية التي تهدف إلى جعل الشركة لاعبًا عالميًا في مجالات متعددة، مع الحفاظ على قيمها الراسخة التي تُعزز من تواجدها في السوق المحلي والعالمي.

التأثير على الساحة الدولية

لم تقتصر إنجازات الفواز على الساحة المحلية فحسب، بل استطاع من خلال سياساته الاستراتيجية أن يُعزز من تواجد شركة تصنيع على المستوى الدولي. تحت قيادته، دخلت الشركة في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، مما أتاح لها الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالها في آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال هذه الشراكات، نجحت الشركة في تحقيق مكاسب كبيرة وتعزيز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات على مستوى العالم.

فواز الفواز لا يُعرف فقط بقدرته على إدارة الأزمات وتحقيق النمو، بل يُعد أيضًا رمزًا للتفاني في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية. بقيادته المتمرسة، استطاع الفواز أن يضع تصنيع في مقدمة الشركات التي تدعم تحول المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

عبدالله محمد الزامل

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: الزامل للاستثمار الصناعي

الصناعة: الصناعة والتصنيع

قليلون هم القادة الذين تمكنوا من تحويل شركات عائلية إلى مؤسسات صناعية ضخمة تنافس على مستوى عالمي. عبدالله محمد الزامل هو أحد هؤلاء القادة الذين استطاعوا بفضل رؤيتهم الاستراتيجية الارتقاء بشركة الزامل للاستثمار الصناعي إلى قمة هرم الصناعة في المملكة العربية السعودية. بفضل قيادته، تمكّنت الشركة من تحقيق نمو مطرد في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك أنظمة التكييف، تصنيع الهياكل الحديدية، ومعدات العزل الصناعي، ما جعلها لاعباً رئيسياً في المنطقة والعالم.

بدأت رحلة الزامل في الشركة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً في عام 1987 عندما انضم إلى الشركة وهو مليء بالطموح والرغبة في تطوير أعمال العائلة. شغل الزامل مناصب قيادية متعددة على مدار سنوات، مما منحه رؤية شاملة حول كيفية إدارة الأعمال وتطويرها. لكن المنعطف الأبرز في مسيرته كان توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2009. منذ ذلك الحين، تحولت شركة الزامل إلى كيان عالمي يدير عمليات في أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث تجاوزت إيرادات الشركة حاجز 5 مليارات ريال سعودي سنويا.

القيادة في زمن التحديات

تتطلب إدارة شركة عملاقة في زمن التغيرات الاقتصادية السريعة والشاملة قدرة عالية على الابتكار والتكيف. عبدالله الزامل يُعرف بكونه قائداً ديناميكياً يجمع بين الرؤية المستقبلية والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في أصعب الأوقات. من أبرز أمثلة هذه القيادة الفعالة هو النجاح الذي حققته الشركة في توسيع أعمالها رغم تحديات السوق العالمي، لا سيما في فترات الأزمات الاقتصادية. أدت إدارته إلى ترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق في مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

كما يعكس الزامل اهتماماً بالغاً بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث أطلقت الشركة تحت قيادته عدة برامج لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير الكفاءات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن رؤيته لا تتوقف عند حدود الأرباح، بل يسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تقديم فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار الصناعي.

استثمارات استراتيجية وابتكار متواصل

ما يميز الزامل كرائد أعمال ليس فقط نجاحاته المالية، بل أيضاً استراتيجياته الرامية إلى تحقيق نمو مستدام. فخلال فترة قيادته، أولى اهتماماً خاصاً للابتكار والتقنية، حيث أنشأت الشركة أقساماً متخصصة في البحوث والتطوير، ما ساعدها على تقديم منتجات وحلول صناعية مبتكرة على مستوى عالمي. يُعزى جزء كبير من نجاح الشركة إلى هذا التوجه، حيث حافظت على مكانتها الرائدة في سوق مزدحم بالتحديات والمنافسة.

إلى جانب ذلك، يُعرف عن الزامل بأنه من المؤيدين للاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة المتجددة وتطوير التقنيات الذكية، وهي خطوات تتماشى مع تحولات الصناعة على المستوى العالمي. يعكس هذا التوجه التزام الشركة بالتحول الرقمي واستدامة العمليات الإنتاجية، مما يمكّنها من الحفاظ على تنافسيتها في سوق دائم التغير.

محمد بن صالح البطي

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: الوطنية للإسكان (NHC)

الصناعة: التطوير العقاري

محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC)، يعتبر من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة. بخبرة تتجاوز 26 عاماً في هذا القطاع، قاد البطي الشركة نحو تحقيق إنجازات كبيرة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى %70 بحلول عام 2030.

تحت قيادة البطي، أصبحت الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور عقاري في منطقة الخليج، حيث تقدم مشاريع متعددة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة. تأسست الشركة في عام 2016 بمرسوم ملكي، لتكون الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولتعزيز النمو المستدام من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تركز على تلبية احتياجات المجتمع.

مشاريع ضخمة وإنجازات متميزة

في عام 2023، حققت الوطنية للإسكان إنجازات كبيرة تمثلت في توفير أكثر من 95,000 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار ريال سعودي، من خلال 190 مشروعاً قيد التنفيذ. تعد هذه الإنجازات جزءًا من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى توفير 300,000 وحدة سكنية بحلول عام 2025. ومن بين المشاريع الكبرى التي تعمل عليها الوطنية للإسكان، تطوير ضاحيتين رئيستين: ضاحية خزام شمال الرياض وضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، وهما من بين أكبر المشاريع السكنية في المملكة.

ضاحية خزام تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع، وتوفر 50,000 وحدة سكنية، إلى جانب معلم بارز وهو حديقة خزام الكبرى التي تزيد مساحتها عن 4.5 مليون متر مربع. بينما تمتد ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع، وتقدم 50,000 وحدة سكنية مع خطط متقدمة لتطوير هذه المجتمعات السكنية بوسائل عصرية.

الابتكار والاستدامة في التطوير العقاري

من خلال رؤية محمد البطي، تم تعزيز استدامة المشاريع التي تطورها الشركة، حيث تم التركيز على استخدام المواد المحلية في البناء، حيث تم تصنيع %90 من المنتجات المستخدمة في مشاريع الشركة محلياً. كما تتبنى الشركة تقنيات وحلولاً عقارية رقمية لتسهيل رحلة العملاء في شراء المنازل، مثل منصة “سكني” التي تسهم في تحسين تجربة العملاء من خلال إتاحة الفرصة لحجز الوحدات السكنية واستعراض المشاريع بشكل رقمي.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوطنية للإسكان على مشاريع تساهم في تعزيز الاستدامة، بما في ذلك مساحات خضراء ومرافق ترفيهية مصممة لتلبية احتياجات السكان مع توفير بيئة معيشية متكاملة. كما تشجع الشركة على تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز دور المجتمع والشركات في تحقيق التنمية المستدامة.

روبرت ويلت

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: معادن

الصناعة: الصناعة والتعدين

قليل من القادة الذين تمكنوا من التميز بوضوح في قطاع التعدين العالمي كما فعل روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية. عندما تم تعيينه في هذا المنصب، جلب ويلت معه عقوداً من الخبرة القيادية في أكبر شركات التعدين والصناعات الثقيلة على مستوى العالم، مثل “ألكوا” و”جانكشن كابيتال”. ومنذ ذلك الحين، لعب دوراً محورياً في تحويل معادن إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية.

بدأت رحلته مع معادن عام 2022، في وقت كانت الشركة تتطلع فيه إلى تعزيز دورها في التنويع الاقتصادي، ضمن إطار رؤية المملكة 2030. من خلال الاستفادة من مهاراته القيادية، وضع ويلت رؤية استراتيجية تعتمد على الابتكار والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة. ركز بشكل خاص على تعزيز استثمارات معادن في مشروعات التعدين الجديدة، وتطوير بنية تحتية قوية لدعم عمليات الإنتاج، والتوسع في الأسواق العالمية. كانت هذه التحركات حاسمة في زيادة إيرادات معادن بشكل مستمر.

تأثير ويلت على الصناعة

تحت قيادة ويلت، حققت معادن نقلة نوعية في توسيع نطاق عملياتها واستثماراتها. على سبيل المثال، قاد مشاريع تهدف إلى زيادة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية مثل الفوسفات، الألمنيوم، والذهب. ويعتبر نجاح مشروع “مدينة وعد الشمال الصناعية” واحداً من أبرز الإنجازات في فترة قيادته، إذ ساهم في تحويل المنطقة الشمالية من المملكة إلى مركز صناعي رئيسي. وعد الشمال هو مشروع مشترك بين شركة معادن (%60) وشركة سابك (%15) وشركة موزاييك (%25)، ما يجعله أكبر مجمّع للفوسفات في العالم. ويتضمن المشروع 7 مصانع ذات مستوى عالمي وشركات تابعة بحجم استثمارات تبلغ 8 مليار دولار تقريباً (31 مليار ريال سعودي).

من خلال إدارة مشاريع متعددة بمليارات الدولارات، تمكنت معادن من ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع التعدين العالمي. ويلت أظهر براعة ليس فقط في زيادة إنتاج المعادن، بل أيضاً في تحقيق توازن بين الإنتاج الضخم والمسؤولية البيئية. فقد أطلق عدة مبادرات تعنى بالاستدامة، مثل خفض انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في عمليات الشركة. وعلى الرغم من التحديات العالمية التي واجهتها الصناعة، تمكن روبرت ويلت من توجيه معادن بحكمة وثبات. قراراته الاستراتيجية، بما في ذلك تحسين سلاسل الإمداد واتباع أساليب تمويل مبتكرة، ساهمت في إبقاء معادن على قمة المنافسة.

بينما يستعد روبرت ويلت للمستقبل، يستمر في دفع عجلة النمو والابتكار داخل معادن. يؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح المستدام في صناعة التعدين، ويعمل باستمرار على تعزيز شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية والجامعات لتطوير تقنيات تعدين أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. كما يركز على تدريب الجيل القادم من القادة السعوديين ليكونوا جزءاً من مسيرة الشركة المستقبلية.

ما يميز ويلت ليس فقط الإنجازات الكبيرة التي حققها، ولكن أيضاً رؤيته الطموحة التي تسعى لجعل معادن شركة تعدين ذات تأثير عالمي، مع التزام قوي تجاه البيئة والمجتمع. هذه الرؤية جعلت منه شخصية بارزة في الساحة الصناعية السعودية والعالمية.

جون باغانو

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: مجموعة البحر الأحمر الدولية (RSG)

الصناعة: السياحة والعقارات

جون باغانو هو الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، وهو يقود اثنين من أضخم المشاريع السياحية في السعودية، وهما “البحر الأحمر” و”أمالا”. هذه المشاريع، التي تمتد على الساحل الشمالي الغربي للمملكة، تعد من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة. منذ توليه المنصب في عام 2018، قاد باغانو نمو وتطوير هذه المشاريع من البداية، ليحولها إلى وجهات سياحية فاخرة ومبتكرة تعتمد على مبادئ الاستدامة والرفاهية البيئية.

يتمتع باغانو بخبرة تمتد إلى 40 عاماً في تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة بمليارات الدولارات على مستوى العالم، مما جعله الشخص المثالي لقيادة هذه المشاريع الطموحة. تشمل خبراته جميع جوانب سلسلة القيمة في العقارات، بدءاً من الاستحواذ على المواقع، ووصولاً إلى التخطيط والتمويل والبناء وإدارة الأصول. هذا التنوع في الخبرات ساعده في تطوير مشاريع البحر الأحمر وأمالا لتصبح نموذجاً يُحتذى به في السياحة المستدامة.

رؤية لتحويل السياحة العالمية

من خلال قيادة باغانو، تسعى البحر الأحمر الدولية إلى تحقيق تنمية سياحية تعزز من البيئة الطبيعية وتحميها، في وقتٍ تساهم فيه في مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. ومن خلال محفظة متنامية من الشركات التابعة، تعمل RSG على تحقيق رؤيتها لتطوير وجهات سياحية تعزز رفاهية الناس والبيئة على حد سواء.

تعد البحر الأحمر الدولية أحد أكبر مشاريع السياحة المستدامة في العالم، حيث تعتمد بنسبة %100 على الطاقة المتجددة. تمتد على مساحة تزيد عن 28,000 كيلومتر مربع وتضم أكثر من 90 جزيرة طبيعية. يركز المشروع على حماية البيئة من خلال إعادة تأهيل النظم البيئية البحرية وزراعة 50 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إنشاء مطار البحر الأحمر الدولي، الذي سيكون واحدًا من أوائل المطارات المحايدة للكربون في الشرق الأوسط. كما أن البحر الأحمر الدولية تسعى لإنشاء مراكز أبحاث بيئية متقدمة، لتكون مرجعًا عالميًا في حماية البيئة البحرية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

تحت قيادة باغانو، تم منح عقود بقيمة تتجاوز 66.5 مليار ريال سعودي، ويُتوقع أن تسهم الوجهة بمبلغ يصل إلى 33 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد السعودي عند اكتمالها. كما تعمل “البحر الأحمر الدولية” على توفير 120,000 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وتسعى لتدريب الجيل القادم من المهنيين من خلال برامج مثل “إيليت”.

الالتزام بتحقيق رؤية السعودية 2030

من خلال هذه الجهود، يساهم جون باغانو في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز قطاع السياحة وجعله ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد السعودي. بفضل القيادة الحكيمة لجون باغانو ورؤيته الواضحة للمستقبل، تتحول مشاريع البحر الأحمر وأمالا إلى نماذج عالمية للسياحة المستدامة، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

جيرارد “جيري” إنزيريلو

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: الدرعية

الصناعة: التطوير العقاري والسياحة

جيرارد “جيري” إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، هو الشخصية التي تقف وراء أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وهو مشروع تطوير الدرعية بقيمة 63.2 مليار دولار. منذ أن استلم إنزيريلو زمام القيادة في عام 2018 واستمر في هذا المنصب حتى اليوم، شهدت الشركة تحولًا كبيراً، حيث قام بتوجيه المشروع نحو تحقيق مكانة عالمية رائدة في قطاعي الثقافة والسياحة.

منذ بداية عام 2024، حققت الدرعية تقدماً هائلًا في البنية التحتية، مع بناء الفنادق والمكاتب والمنازل السكنية، بالإضافة إلى المرافق الرياضية. تحت قيادة إنزيريلو، ارتفعت مكانة الدرعية لتصبح وجهة ثقافية وسياحية رئيسية، تستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. وقد أصبح المشروع موضع اهتمام عالمي، مما عزز من رؤية المملكة في التحول إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية.

الرؤية الاستراتيجية والتنمية المستدامة

بفضل خبرة جيري إنزيريلو الطويلة في قطاعي الضيافة والسياحة، كانت قيادته مفتاحاً لجذب الاستثمارات العالمية إلى الدرعية. من خلال مشاركته في العديد من الفعاليات العالمية، استطاع إنزيريلو إلقاء الضوء على فرص الاستثمار في المشروع، مدعوماً بصندوق الاستثمارات العامة السعودي. الرؤية التي وضعها إنزيريلو كانت واضحة: مزج التراث الثقافي الفريد للدرعية مع المرافق الحديثة، مما خلق مزيجاً متناغماً يجمع بين الأصالة والحداثة.

إن التأثير الاقتصادي لهذا المشروع لا يقتصر فقط على تعزيز مكانة الدرعية كوجهة سياحية، بل يمتد ليشمل الاقتصاد السعودي ككل. من المتوقع أن يضيف المشروع 27 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 55,000 وظيفة. هذا بالإضافة إلى تعزيز دور المملكة على الساحة الدولية من خلال الشراكات العالمية التي أقامها إنزيريلو مع المؤسسات الثقافية والمستثمرين الدوليين.

قيادة حافلة بالابتكار والتأثير

تحت قيادته، نجحت شركة الدرعية في تحويل منطقة تاريخية إلى وجهة سياحية حيوية ذات تأثير اقتصادي وثقافي كبير. من خلال رؤيته الاستراتيجية وشغفه بتطوير السياحة الثقافية، جعل إنزيريلو من الدرعية رمزاً للتطور المستدام في المملكة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث التاريخي مع تحقيق تطورات معاصرة.

عبد الله علي الخليفة

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: بنك الإنماء

الصناعة: الخدمات المصرفية

عبد الله علي الخليفة، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء منذ يناير 2021، هو قائد استراتيجي بارز في القطاع المصرفي السعودي. بفضل خبرته الواسعة التي اكتسبها من مناصب قيادية سابقة مثل منصب المدير المالي في البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي، قاد الخليفة بنك الإنماء إلى مستويات جديدة من النمو والتميز. في ظل قيادته، شهد البنك تطورات مالية واستثمارية هامة، مع التركيز على التحول الرقمي والاستدامة كجزء من رؤية مستقبلية مبتكرة.

تأسس بنك الإنماء في عام 2006 ليصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية. تحت قيادة الخليفة، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية ملحوظة، حيث بلغ صافي أرباح البنك في الربع الأول من عام 2024 نحو 350.6 مليون دولار، بزيادة قدرها %35.6 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. يُعزى هذا النمو إلى الاستراتيجيات الذكية التي تبناها الخليفة في توسيع الأعمال وزيادة الاستثمارات، بما في ذلك استحواذ البنك على 4.59 مليون سهم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في فبراير 2024، وهو ما يمثل %5.75 من رأس مال الشركة.

الاستدامة والتحول الرقمي

إحدى الركائز الأساسية التي تميز قيادة عبد الله الخليفة هي التزامه بالاستدامة والابتكار. في عام 2023، أطلق بنك الإنماء استراتيجية شاملة للاستدامة تتكون من ستة محاور و15 هدفاً، نتج عنها تنفيذ أكثر من 120 مبادرة بيئية واجتماعية. تحت قيادة الخليفة، حقق البنك تقدماً ملموساً في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة %21.3 وتقليل استهلاك المياه بنسبة %8 مقارنة بعام 2022. هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام، بل تعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب العمليات المصرفية.

إلى جانب الاستدامة، ركز الخليفة على التحول الرقمي، حيث قام بإنشاء مناطق رقمية متكاملة في 108 فرعاً للبنك، وتطبيق أنظمة ذكية للمباني في 76 فرعاً، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 58 فرعاً. هذا التحول الرقمي لم يسهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل عزز أيضاً من تجربة العملاء وجعل البنك أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المصرفي.

الابتكار والتوجه نحو المستقبل

عبد الله الخليفة ليس فقط قائداً يسعى إلى تحقيق النمو المالي، بل هو أيضاً قائد يؤمن بأهمية الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. تحت قيادته، أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من عمليات البنك، مما ساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل شريحة أكبر من العملاء. هذه الاستراتيجية جعلت من بنك الإنماء مثالاً يحتذى به في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي.

بفضل قيادة عبد الله الخليفة، نجح بنك الإنماء في تعزيز مكانته كواحد من أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية والمنطقة. تحت إشرافه، أصبح البنك نموذجًا يحتذى به في تبني الاستدامة والابتكار التكنولوجي، مما ساهم في تعزيز دوره في السوق المالي. كما أن استراتيجيات الخليفة الطموحة، مثل الاستحواذات الاستراتيجية والابتكارات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ساهمت في تقوية مكانة البنك في القطاع وتعزيز قدرته على المنافسة.

عبدالله البدر

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: المراعي

الصناعة: الأغذية والمشروبات

منذ انضمامه إلى شركة المراعي في عام 2000، أظهر عبد الله البدر قيادة استثنائية في مختلف المناصب التي شغلها، وكان أبرزها منصب الرئيس التنفيذي منذ مارس 2021. يُعتبر البدر من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو القائد الذي جعل من شركة المراعي ليست فقط أكبر شركة متكاملة رأسياً في صناعة الألبان عالمياً، بل أيضاً واحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. بفضل خبرته الواسعة وإدارته الفعالة، استطاع البدر قيادة الشركة لتحقيق نجاحات باهرة على الصعيدين المالي والبيئي، وجعل المراعي علامة تجارية عالمية تحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم.

في ظل قيادة عبد الله البدر، استمرت المراعي في تحقيق أداء مالي قوي ونمو متسارع. في عام 2024، تم تصنيف المراعي كأحد أهم العلامات التجارية للألبان على مستوى العالم، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 3.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة %16 عن العام السابق. وقد أسهم هذا النجاح المالي في تعزيز مكانة المراعي ليس فقط في السوق السعودي بل أيضًا في الأسواق العالمية. كما قدرت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 56 مليار ريال سعودي، مما يعكس مدى استقرارها وقوتها المالية تحت قيادة البدر.

الاستدامة: ركيزة نجاح المراعي

تُعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من رؤية عبد الله البدر الاستراتيجية. بين عامي 2018 و2023، نفذت المراعي مبادرات بيئية هامة شملت تقليل استخدام البلاستيك والورق في عمليات التغليف، حيث قللت الشركة حوالي 4,719 طناً من البلاستيك و2,528 طناً من الورق. علاوة على ذلك، كانت الشركة رائدة في استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث تم تصنيع %67 من تغليف الكرتون المستخدم من مواد معاد تدويرها في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت المراعي في زراعة حوالي 7,000 شجرة في مزارعها الواقعة في الخرج وحائل، إلى جانب إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الخرج تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8,100 طن سنوياً. هذه الجهود تعكس التزام البدر والشركة بالحد من التأثيرات البيئية، مما يضع المراعي في طليعة الشركات المستدامة في الشرق الأوسط.

الاستثمار في المستقبل

في مارس 2024، أعلن عبد الله البدر عن استراتيجية استثمارية ضخمة بقيمة 4.8 مليار دولار للسنوات الممتدة من 2024 إلى 2028، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية. هذه الاستراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة التي تساهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

قيادة عبد الله البدر للمراعي جعلت من الشركة ليس فقط رائدة في صناعة الألبان، بل أيضاً لاعباً عالمياً رئيسياً في قطاع الأغذية والمشروبات. تحت قيادته، عززت الشركة موقعها كأكبر منتج للأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، مع توسع نفوذها في الأسواق العالمية. كما لعب البدر دوراً محورياً في بناء شراكات دولية جديدة، مما أتاح للمراعي الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها العالمي.

عبير العقل

المسمى الوظيفي: الرئيسة التنفيذية بالإنابة

الشركة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الصناعة: التنمية الثقافية والسياحية

رؤية قائدة نحو إحياء التراث

منذ توليها منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة للهيئة الملكية لمحافظة العلا في عام 2024، أثبتت عبير العقل نفسها كواحدة من القادة البارزين في مجال التنمية الثقافية في المملكة. من خلال قيادتها للهيئة، تتحمل عبير مسؤولية تنفيذ الرؤية الطموحة لمحافظة العلا، التي تستهدف إعادة إحياء التراث الثقافي الفريد، وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار على حد سواء.

تعتبر عبير واحدة من الأعضاء المؤسسين لفريق العمل بالهيئة الملكية للعلا، وقد أدارت العديد من المبادرات الاستراتيجية التي غيرت ملامح المنطقة خلال السنوات الست الماضية. من بين إنجازاتها البارزة، كان دورها في تأسيس مركز إحياء الواحة الثقافية، حيث ركزت على التنمية المستدامة من خلال التعليم والتدريب وتعزيز السياحة الزراعية. كانت هذه الخطوة محورية في إعادة الحياة إلى المجتمعات المحلية والمزارعين في المنطقة، مما ساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

مبادرات عالمية وتحالفات استراتيجية

تحت قيادتها، لم تقتصر إنجازات عبير العقل على المستوى المحلي فقط، بل لعبت دوراً حاسماً في توسيع شبكة الشراكات العالمية للهيئة الملكية. على سبيل المثال، قادت العقل مبادرة “رحلة عبر الزمن” التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي، كما أطلقت برامج مبتكرة مثل “شتاء طنطورة” الذي وضع العلا على الخارطة العالمية كوجهة متميزة للفنون والثقافة. كما كانت العقل وراء تحقيق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس، وذلك من خلال أكبر عرض بالونات هوائية وأكبر مبنى معكوس في العالم، وهو “مرايا”. هذه الإنجازات لم تقتصر على تسليط الضوء على العلا فقط، بل عكست كذلك توجه المملكة نحو استقطاب السياحة الدولية وتعزيز اقتصادها عبر الفعاليات الثقافية الكبرى.

عبير أيضاً كانت قائدة في قطاع الفروسية، حيث ساهمت في تطوير هذا القطاع ليصبح جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والاقتصادية للعلا. وكانت وراء إنشاء شراكات استراتيجية مع منظمات دولية كبرى مثل اليونسكو والبنك الدولي واتحاد حماية القطط البرية (Panthera). كل هذه التحالفات كانت تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة والتراث الطبيعي للعلا.

بعيداً عن نجاحاتها في العلا، تمتلك عبير العقل خلفية مهنية قوية قبل انضمامها للهيئة الملكية. عملت في شركةPwC حيث كانت تقود مشروعات تحولية ضخمة لعدد من الجهات الحكومية السعودية. كما حصلت على تعليمها في علوم الحاسوب والمعلومات من جامعة الملك سعود، وتخرجت من كلية هارفارد للأعمال، مما أعطاها مزيجاً فريداً من الخبرة التقنية والمعرفة الإدارية التي ساعدتها في دفع عجلة التنمية في العلا إلى الأمام.

ناصر بن محمد الحقباني

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: الصحة القابضة

الصناعة: الطاقة

في عالم الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، يعد ناصر بن محمد الحقباني واحداً من أبرز الذين يقودون التحول في القطاع الصحي. منذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة في ديسمبر 2022، لعب ناصر الحقباني دوراً مهماً في قيادة الشركة نحو مستقبل يركز على التحول الرقمي والاستدامة. حقق إنجازات كبيرة في تعزيز الابتكار في تقديم الرعاية الصحية، وجعل الشركة شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

قبل توليه هذا المنصب، شغل ناصر الحقباني منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لأكثر من 14 عاماً. وخلال تلك الفترة، حقق العديد من الإنجازات التي جعلت المجموعة واحدة من أبرز مقدمي الرعاية الصحية في المنطقة، حيث أشرف على تطوير العديد من المشاريع الطبية والمراكز المتخصصة.

يحمل ناصر الحقباني شهادة بكالوريوس في العلوم الإدارية والإدارة العامة من جامعة الملك سعود (1992)، وماجستير في إدارة المكاتب من معهد الإدارة العامة (1994). هذه الخلفية الأكاديمية، جنباً إلى جنب مع خبراته المهنية الواسعة التي تزيد عن 20 عاماً في مجال الرعاية الطبية، منحته القدرة على قيادة وتوجيه التطورات في القطاع الصحي.

التحول في الرعاية الصحية

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة، يقود ناصر الحقباني الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية في المملكة. من خلال الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الشركة، تسعى الصحة القابضة إلى تقديم نموذج رعاية صحية مبتكر ومستدام يرتكز على الاحتياجات الصحية للسكان. تشمل الاستراتيجية تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الصحية، وتفعيل ممارسات الاستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الخدمات الطبية.

في إطار جهوده لتحقيق هذا التحول، أطلقت شركة الصحة القابضة برنامج “الصحة الذكية”، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في تقديم الرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة الخدمات. كما أبرمت الشركة شراكات مع شركات تكنولوجيا عالمية لتطوير بنية تحتية رقمية للمستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما يعزز من تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار ناصر الحقباني في قيادة شركة الصحة القابضة، من المتوقع أن تستمر الشركة في لعب دور رئيسي في تحويل قطاع الرعاية الصحية في المملكة. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والاستدامة، تسعى الشركة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مختلف المناطق في المملكة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

عبد الرحمن صالح الفقيه

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

الصناعة: البتروكيماويات

منذ ما يقارب 35 عامًا، شكل عبد الرحمن الفقيه حجر أساس في بناء نجاح شركة سابك، ليصبح اليوم رمزاً لقيادة القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية والعالم. تعيينه كرئيس تنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مارس 2023 كان تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات داخل الشركة. من بداية متواضعة كمهندس شاب، استطاع الفقيه أن يصعد بسرعة في هرم القيادة من خلال توليه مناصب استراتيجية، حيث قاد وحدات البتروكيماويات والكيماويات عالية الأداء والبوليمرات، ليصبح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات.

هذه المسيرة الغنية بالإنجازات لم تكن وليدة الصدفة. بل كانت نتاج رؤية بعيدة المدى وشغف بالابتكار والتطوير. بفضل توجيهه الاستراتيجي، استطاعت سابك أن تتجاوز تقلبات الاقتصاد العالمي وتحافظ على موقعها كأحد أكبر اللاعبين في سوق الكيماويات، ما يعكس مرونتها الفريدة في مواجهة التحديات العالمية.

استراتيجية للتنمية المستدامة والابتكار

قيادة الفقيه لسابك تأتي في وقت تسعى فيه الشركة لتعزيز التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار. منذ توليه قيادة الشركة، عمل الفقيه على توجيه جهود سابك نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. قاد عدة مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، مثل تطوير منتجات ذات بصمة كربونية منخفضة، وتعاون مع شركات عالمية مثل “ليندي” و”باسف” لإطلاق أول مفاعل تبخير يعتمد على الكهرباء. هذه الإنجازات تعكس التزام الفقيه بتعزيز استدامة العمليات الصناعية، مما يجعله قائدًا غير تقليدي في قطاع يرتكز بشكل رئيسي على الطاقة التقليدية.

على المستوى الإقليمي، يترأس الفقيه عدة لجان ومنظمات صناعية، بما في ذلك لجنة مصنعي البتروكيماويات السعودية، ورئاسة مجلس إدارة جمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA). هذه الأدوار تعزز مكانته كرائد في تطوير الصناعة ليس فقط على مستوى الشركة، بل على مستوى القطاع بأكمله.

التأثير العالمي والمحلي

تحت قيادة الفقيه، تستمر سابك في تعزيز وجودها العالمي، واستطاعت أن تتوسع وتعمل في أكثر من 140 بلداً حول العالم، ويعمل لديها ما يقرب من 31 ألف موظف. كما وقعت الشركة اتفاقيات استراتيجية هامة، مثل اتفاقها مع حكومة فوجيان الصينية لبناء مصنع لمركبات البلاستيك الهندسي. هذه الخطوة تعزز مكانة سابك كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

الفقيه ليس فقط قائداً صناعياً، بل أيضاً شريكاً فعالاً في دعم جهود المملكة في تحقيق رؤيتها 2030. عمله في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومشاركته كعضو مستقل في مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعكس التزامه بتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود

المسمى الوظيفي: نائب وزير السياحة

الصناعة: السياحة

الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود تُمثل أحد القادة البارزين الذين قادوا تغييراً جذرياً في القطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية. منذ تعيينها كنائب وزير السياحة في يوليو 2022، لعبت الأميرة هيفاء دوراً محورياً في تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

بدأت الأميرة هيفاء مسيرتها المهنية في شركة HSBC كمحللة في قسم الأسهم، حيث اكتسبت خبرة واسعة في الأسواق المالية، ما ساعد في تشكيل مسيرتها المهنية وتطوير رؤيتها القيادية. بعد ذلك، انتقلت إلى وزارة التعليم العالي في عام 2012 كمستشارة، ما أعطاها فرصة لتوسيع خبراتها في مجالات أخرى. شغفها بالتنمية والتغيير المستدام قادها في النهاية إلى تولي منصبها القيادي في وزارة السياحة.

قيادة نحو المستقبل

منذ توليها منصب نائب وزير السياحة، قادت الأميرة هيفاء العديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز القطاع السياحي في المملكة. من أبرز هذه المبادرات كان برنامج “روح السعودية”، الذي يهدف إلى استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على جمال المملكة وتراثها الثقافي والتاريخي. هذا البرنامج يعكس الرؤية الحديثة التي تتبناها المملكة لتكون وجهة سياحية عالمية متميزة.

إلى جانب دورها في تطوير السياحة، تعتبر الأميرة هيفاء رمزاً لتمكين المرأة السعودية في مختلف القطاعات. بفضل جهودها، تم تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الفعاليات والرياضة والترفيه. وقد أدت قيادتها للعديد من المبادرات إلى زيادة دور المرأة السعودية في المجتمع، حيث أصبح للمرأة حضور أكبر في المشهد الاقتصادي والاجتماعي.

عضويات ومبادرات

بالإضافة إلى دورها كنائب وزير السياحة، تشغل الأميرة هيفاء عضوية العديد من المجالس واللجان المهمة. فهي عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة القدية للاستثمار، وصندوق التنمية السياحية، وهيئة تطوير الطائف، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة السعودية للبحر الأحمر. كما تشارك في لجان وبرامج تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المملكة، بما في ذلك لجنة برنامج جودة الحياة وبرنامج ضيوف الرحمن.

هذه العضويات تمكّن الأميرة هيفاء من التأثير على قطاعات متعددة، وتعزيز دور السياحة كجزء من التنمية الشاملة في المملكة. جهودها في تلك المجالات تُظهر التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار.

الأميرة هيفاء ليست فقط قائدة في مجال السياحة، بل هي رائدة في تمكين الشباب السعودي وتعزيز دوره في بناء مستقبل المملكة. بفضل رؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالتنمية المستدامة، تستمر الأميرة هيفاء في تقديم إسهامات كبيرة في تعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية، مع الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة وتقديم صورة حديثة ومتطورة تعكس الطموحات المستقبلية.

الدكتور وليد فتيحي

المسمى الوظيفي: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: المركز الطبي الدولي

الصناعة: الرعاية الصحية

تحت قيادته الحكيمة ورؤيته المستقبلية، برز الدكتور وليد فتيحي كواحد من الشخصيات المؤثرة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية. بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي، لم يكن مجرد طبيب متميز، بل قائداً ملهماً يسعى لإحداث ثورة في كيفية تقديم الرعاية الصحية، مع تركيز خاص على مفهوم “العافية” كنهج شامل للصحة.

استلهم فتيحي رؤيته العميقة من سنوات من الخبرة، حيث أمضى ما يقارب ثلاثة عقود في مجال الطب، حاصداً العديد من الشهادات المرموقة بما في ذلك البوردات الأمريكية. لكنه أدرك أن الطب، كما يُمارس تقليدياً، كان يركز بشكل مفرط على العلاج والجراحة، مع تجاهل الجوانب النفسية والاجتماعية التي تؤثر على صحة الإنسان. من هنا جاء التزامه بتعزيز مفهوم العافية، ليصبح أكثر من مجرد رئيس تنفيذي يدير منشأة طبية؛ بل قائداً يعمل على تغيير الطريقة التي نفهم بها الصحة.

العافية: رحلة فكرية وعملية

في عام 2020، أضاف الدكتور فتيحي إلى مسيرته الأكاديمية شهادة ماجستير جديدة في “إدارة العافية” من جامعة بيروت الإسلامية، ليقدم دراسة مميزة كانت الأولى من نوعها في العالم العربي. ركزت دراسته على مفهوم العافية، حيث أمضى خمس سنوات في البحث والتطبيق العملي لتطوير هذا المفهوم ليصبح نمط حياة وبرنامج تغيير شامل.

صرّح الدكتور فتيحي بأن الهدف من دراسته لم يكن فقط للحصول على لقب أكاديمي إضافي، بل لتقديم رؤية عملية جديدة للرعاية الصحية. وأكد قائلاً: “العافية ليست فقط غياب المرض، بل هي أسلوب حياة. كثير مما نأكله، نشربه، وحتى كيف نعيش حياتنا يعوق تحقيقنا للعافية”. ومن خلال هذه الرؤية، يعمل الدكتور فتيحي على تطبيق نتائج دراسته في المركز الطبي الدولي، حيث بدأ بالفعل في تحويل هذه الأفكار إلى سياسات وبرامج صحية عملية.

أثار هذا النهج إعجاب العديد من الأوساط الأكاديمية والطبية، حيث أشادت لجنة المناقشة في جامعة بيروت الإسلامية بالعمق العلمي والجدة التي تميزت بها دراسته. وأشارت إلى أن دراسته فتحت آفاقاً جديدة أمام الباحثين، وتطرقت إلى موضوع لم يُناقش من قبل في المعاهد العلمية العربية أو العالمية.

نحو مستقبل صحي شامل

بالإضافة إلى دوره القيادي في المركز الطبي الدولي، يعمل الدكتور وليد فتيحي على نشر مفهوم “العافية الشاملة” ليس فقط في القطاع الخاص بل أيضًا في القطاع الحكومي بالمملكة. ويؤمن بأن الصحة ليست مجرد علاج للأمراض، بل تحقيق توازن شامل بين الجسد والنفس والروح.

من خلال إطلاق كتابه “ومحيّاي 4 – إدارة العافية”، يطمح الدكتور فتيحي إلى تمكين المجتمع من فهم أعمق للصحة والعافية، وربطها ليس فقط بحياة الإنسان في الدنيا، بل أيضاً باستعداده للحياة الآخرة. بتطبيق هذه الفلسفة في المركز الطبي الدولي، يعمل على بناء مستقبل جديد للرعاية الصحية، حيث يكون التركيز على الوقاية، العلاج، والارتقاء بجودة الحياة.

جين ماكجيفرن

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة: المسار الرياضي

الصناعة: التطوير العمراني والرياضة

تتمتع جين ماكجيفرن بخبرة تزيد عن 35 عاماً في قيادة المشاريع العمرانية الكبرى وإدارة البنية التحتية، مما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات في مجال تطوير المشاريع الضخمة عالمياً. قبل توليها منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي في الرياض، كانت ماكجيفرن قد تركت بصمتها في العديد من المشاريع العالمية الشهيرة، بما في ذلك تحويل قبة الألفية (Millennium Dome) إلى O2 Arena في لندن، والمشاركة في تطوير استاد ويمبلي الجديد، إلى جانب مشاريع أخرى بارزة مثل MSG Spheres لصالح شركة Madison Square Garden.

تشغل ماكجيفرن حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي، أحد أكبر مشاريع التطوير الحضري في الرياض، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان من خلال تعزيز النشاط البدني والرياضة. يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع رؤية السعودية 2030، حيث يسعى لتقديم بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والترفيه، مع تعزيز الاستدامة البيئية والتفاعل المجتمعي.

يُعد المسار الرياضي مشروعاً ضخماً يمتد على طول 135 كيلومتراً، ويربط بين وادي حنيفة غرباً ووادي السلي شرقاً عبر مدينة الرياض. يهدف المشروع إلى تقديم مسارات آمنة ومخصصة للمشاة، الدراجين، والخيّالة، بالإضافة إلى توفير مرافق رياضية عالمية المستوى تضم أكثر من 50 منشأة رياضية ومساحات خضراء تزيد عن 4.4 مليون متر مربع. يعزز هذا المشروع نمط الحياة الصحي، ويوفر للسكان والزوار فرصاً متعددة للاستمتاع بأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

التركيز على جودة الحياة والاستدامة

تسعى ماكجيفرن من خلال قيادتها لمؤسسة المسار الرياضي إلى تحقيق مهمة أساسية تتمثل في تحسين جودة الحياة في الرياض. يتضمن المشروع تقديم مرافق تسهم في تعزيز نمط حياة صحي ونشط، مثل مسارات للمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى إنشاء برج رياضي يضم ملاعب لمختلف الرياضات الداخلية. كما يهدف المشروع إلى جعل %25 من المدينة في متناول اليد، بحيث يمكن الوصول إلى المسار الرياضي خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام من أي منطقة.

من خلال تكامل بين الرياضة، البيئة، والفن العام، يسهم المشروع أيضاً في إثراء المشهد الثقافي والاجتماعي لمدينة الرياض. كما يركز على تقديم مبادرات تعليمية حول الاستدامة البيئية وزراعة النباتات العضوية، مما يعزز من التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

بفضل قيادة ماكجيفرن، يُعد المسار الرياضي خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز نمط الحياة الصحي وتطوير البنية التحتية المستدامة. يسعى المشروع إلى تقديم بيئة متكاملة للرياضة والترفيه، وهو ما يمثل رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة للسكان والمساهمة في التنمية المستدامة.

ماكجيفرن، من خلال خبرتها الطويلة في إدارة المشاريع الكبرى، تواصل تقديم إسهامات كبيرة في تطوير البنية التحتية في الرياض، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية المملكة الطموحة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

د. خالد جوهر

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي بالإنابة

الشركة: مجموعة روشن

الصناعة: العقارات

في عالم العقارات السعودي، يظهر د. خالد جوهر كواحد من الشخصيات القيادية الأكثر تأثيراً، حيث يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة روشن، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة. منذ تعيينه في عام 2024، أثبت د. خالد نفسه كرائد في تحقيق ممارسات الاستدامة في مشاريع العقارات، مما يجعله شخصية بارزة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

أحد أبرز إنجازات د. خالد كان في أبريل 2024، عندما وقعت مجموعة روشن على تعهد لتصبح “أبطال الاستدامة السعوديين” في المنتدى الاقتصادي العالمي. هذه المبادرة، التي تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط، تهدف إلى تسريع تبني ممارسات الاستدامة في القطاع الخاص السعودي. تحت قيادة د. خالد، أصبحت روشن شريكاً استراتيجياً رئيسياً، حيث تقدم الدعم والإرشاد للشركات الأخرى التي تسعى لتعزيز استدامتها، وتشارك في رسم مسار جديد نحو تحقيق تنمية مستدامة.

الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المجتمع

لا تقتصر إنجازات د. خالد جوهر على مجال الاستدامة فقط، بل تشمل أيضاً الابتكار التكنولوجي الذي أسهم في تطوير المجتمع العمراني بالمملكة. ففي يناير 2024، قادت روشن خطوة مبتكرة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة EVIQ لتطوير بنية تحتية متقدمة للمركبات الكهربائية.

هذه الشراكة نتج عنها إطلاق أول شواحن عالية السرعة للمركبات الكهربائية في العاصمة الرياض، مما يعكس التزام الشركة بتطوير حلول مستدامة لمجتمعات المستقبل.

إلى جانب ذلك، شهد أبريل 2024 توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع شركة Cisco، لاستكشاف تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في المباني الذكية. يهدف هذا التعاون إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية عبر توفير بيئة ذكية تعتمد على التكنولوجيا. هذه الشراكات تبرز الرؤية الاستراتيجية التي يحملها د. خالد نحو تقديم حلول تكنولوجية مستدامة ومبتكرة تخدم الاحتياجات المستقبلية للسكان، وتحقق رؤية الشركة نحو مدن ذكية ومستدامة.

التزام بالاستدامة على المستوى الدولي

تحت قيادة د. خالد جوهر، اتخذت روشن خطوة حاسمة بانضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزام الشركة بتبني ممارسات مستدامة عالمياً. هذا الانضمام يعد تأكيداً على دور الشركة في تعزيز الاستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، ويأتي في إطار رؤية أوسع لتعزيز الاستدامة في قطاع العقارات بالمملكة.

يؤمن د. خالد أن الاستدامة ليست مجرد توجه مؤقت، بل هي ضرورة استراتيجية يجب على الشركات العقارية تبنيها لضمان مستقبل مزدهر. من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتطوير، تهدف روشن إلى تقديم حلول تعزز من جودة الحياة وتدعم أهداف الاستدامة التي حددتها رؤية السعودية 2030.

مع استمرار د. خالد جوهر في قيادة مجموعة روشن، يتوقع أن تشهد الشركة توسعاً كبيراً في تبني الاستدامة والابتكار في مشاريعها المستقبلية. تسعى روشن، تحت إدارته، إلى تعزيز وجودها كأحد اللاعبين الرئيسيين في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، مما يسهم في رفع مستوى المشاريع العقارية وتحقيق بيئة حضرية مستدامة وعصرية.

د. محمود خان

المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي

الشركة:مؤسسة هيفولوشن الخيرية

الصناعة: البحث العلمي وتطوير العلاجات الصحية

د. محمود خان هو أحد أبرز القادة في مجال الرعاية الصحية والابتكار العلمي. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيفولوشن الخيرية في الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث يعمل على تعزيز الأبحاث العلمية وتطوير علاجات مبتكرة تهدف إلى تحسين وإطالة العمر الصحي للإنسان. تحت قيادته، تسعى المؤسسة إلى أن تكون في طليعة المؤسسات التي تقود التطورات الطبية على مستوى العالم.

حصل د. محمود خان على شھادته في الطب من كلیة الطب في جامعة ليفربول، ثم استكمل مسيرته التعليمية المتميزة بالحصول وأكمل الزمالة في الطب السریري للغدد الصماء والتغذیة في قسم الطب وعلوم الأغذیة والتغذیة في جامعة مینیسوتا. بدأت مسيرته المهنية في المملكة المتحدة، حيث شغل مناصب رفيعة في عدة مستشفيات وجامعات مرموقة، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح رئيس قسم الغدد الصماء في مركز هينيبن الطبي.

إسهامات في القيادة الصحية

قبل انضمامه إلى مؤسسة هيفولوشن، قاد د. محمود خان عدة شركات كبرى في مجالات الرعاية الصحية والتغذية. من بين هذه الشركات، كان رئيساً لمجموعة PepsiCo العالمية حيث شغل منصب نائب رئيس المجموعة رئیس مجلس الإدارة والمسؤول العلمي الأول لدائرة البحث والتطویر العالمي حيث قاد جهود الشركة في تطوير الأغذية والمشروبات. ساهم في ابتكار تقنيات جديدة لتحسين التغذية وطرق الإنتاج، وأدار جهود الشركة نحو الاستدامة البيئية والزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Life Biosciences، حيث قدم توجيهاً استراتيجياً وإشرافاً على العمليات، مما أدى إلى توسيع نطاق الشركة في مجالات البحث والتطوير الطبي. وكرئيس مجلس إدارة للمجموعة، لعب د. خان دوراً أساسياً في توسيع محفظة الأبحاث العلمية للشركة، التي تركز على إطالة الحياة وتحسين جودة الحياة البشرية.

الاستدامة والابتكار: رؤية نحو مستقبل أفضل

يشتهر د. محمود خان برؤيته الاستراتيجية التي تركز على الابتكار والاستدامة. في مؤسسة هيفولوشن، يقود د. خان الجهود نحو تعزيز البحوث العلمية والاستثمارات لتطوير علاجات جديدة تعتمد على فهم أعمق بيولوجية الشيخوخة. يسعى إلى تحسين وإطالة العمر الصحي ليس فقط من خلال تطوير الأدوية، بل أيضاً من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والتدخل المبكر في الأمراض المزمنة.

مبادرات عالمية وتأثيرات محلية

على الرغم من أن د. محمود خان يعمل على الساحة العالمية، إلا أن تأثيره يمتد إلى المجتمع المحلي في السعودية، حيث يعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والجامعات المحلية. يسعى إلى نقل أحدث التطورات العلمية إلى المملكة، مما يسهم في تعزيز الابتكار داخل البلاد ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من خلال عضويته في العديد من المجالس العلمية والمهنية الدولية، بما في ذلك عضويته في مجلس تطوير الأبحاث والابتكار في السعودية، يسهم د. محمود خان في صياغة السياسات وتوجيه الجهود البحثية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.