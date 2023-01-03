أريبيان بزنس تبحث عن صحافي ليكون “مراسل رونالدو” في الرياض فهل أنت لها؟

ستعين أريبيان بزنس “مراسل رونالدو” مكرس بدوام كامل في الرياض مع استكمال النجم العالمي السوبر كريستيانو رونالدو عقده الذي سجل رقما قياسيا عالميا براتب 214 مليون دولار سنويا بتوقيعه عقدا مع نادي النصر السعودي، وتبحث أريبيان بزنس عن “مراسل رونالدو”، والمتقدمون للوظيفة مدعوون للتقدم من دول المنطقة لوظيفة بدوام كامل في العاصمة السعودية الرياض.

ويلفت ماثيو أملوت مدير التحرير في أريبيان بزنس بالقول:” يعد رونالدو أكبر نجم ويمثل أهم حدث في الكوكب، في الرياضة التي تمثل قطاعا قائما بذاته ولذلك فهي تستحق مراسلا مكرس لرونالدو بالكامل، ويضع انتقال رونالدو إلى السعودية الرياضة العربية على المسرح العالمي بقوة، وسيلعب المتقدم الناجح للوظيفة مع أريبيان بزنس دورا محوريا في تقديم تغطية لائقة على هذا الظاهرة الحيوية التي تتكشف أمامنا.”

وسيعمل مراسل رونالدو من مكاتب أريبيان بزنس في العاصمة السعودية الرياض وهو مطالب بتغطية كل مباريات نادي النصر وكافة الفعاليات التجارية والإعلامية، لتزويد إفادات وتقارير يومية عن حياة رونالدو مع استقراره للعيش واللعب في المملكة العربية السعودية.

ويوضح ماثيو أملوت بالقول “نريد أن نظهر حياة رونالدو الجديدة – والمذهلة بلا شك – حيث يبدأ هذه المرحلة الجديدة من حياته المهنية مع عائلته الشابة، فكيف سيتكيف مع الثقافة الثرية في المملكة وشعبها الودود والرائع، وخبراته أثناء جولاته في البلاد ، وبالطبع أدائه على أرض الملعب – سنجلب لقراءنا ، باللغتين الإنجليزية والعربية ، أخبار رونالدو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع “.

يرجى من المتقدمين المهتمين تقديم سيرهم الذاتية برسالة تمهيدية عن أنفسهم إلى [email protected]. ولا تعد الخبرة السابقة في إعداد التقارير الرياضية ضرورية. يجب أن يتقن المتقدم الناجح اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابةً وتحدثًا) ، وأن يكون قادرًا على كتابة تقارير يومية منتظمة.