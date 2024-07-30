أروع صور أولمبياد باريس التقطت في تاهيتي بعيدا عن باريس بمسافة 16 ألف كيلومتر

انتشرت صورة مذهلة لراكب الأمواج البرازيلي غابرييل ميدينا على نطاق واسع ولاتزال حديث الساعة في أولمبياد باريس 2024 على اعتبارها أفضل تجسيد للأولمبياد صورة الأولمبياد، ويظهر ميدينا وهو يحتفل بحصوله على 9.9 نقطة محطما الرقم القياسي لتكون نتيجته الأعلى في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وظهر بطل العالم الحائز على اللقب ثلاث مرات، وكأنه واقفا في الهواء في الصورة المميزة للبطولة التي التقطها جيروم بروييه من وكالة فرانس برس من على بعد 16 ألف كيلومتر من قلب الحدث في العاصمة الفرنسية.

وكان المصور برويليت متمركزًا على متن قارب لالتقاط الصورة، وتمكن من البقاء ثابتًا على سطح السفينة بعد أن توقع أن يسجل ميدينا أعلى نتيجة وكان مستعدًا للاحتفال، حيث التقط أربع صور قبل أن ينظر إلى الكاميرا لمعرفة النتائج.

وقال برويليت لصحيفة الغارديان إنه شعر “بصدمة ” عند معاينة الصورة فلم يتوقع أن ينجح بتجميد اللحظة بشكل مثالي لدرجة أن ميدينا، ، بدا وكأنه معلق من السماء، ولوح التزلج الخاص به يتتبعه خلفه.

وقال برويليت: “كان ميدينا خلف الموجة ولا أستطيع رؤيته ثم يظهر فجأة والتقطت أربع صور وكانت إحداها هذه. “لم يكن من الصعب التقاط الصورة. كان الأمر يتعلق أكثر بتوقع اللحظة والمكان الذي سيركل فيه غابرييل الموجة”.