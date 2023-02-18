كشف برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن فوترة الدورة السابعة للمرحلة الأولى من الرسوم في الرياض صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي على 116 أرضاً بمساحات تتجاوز 50 مليون متر مربع.

وأوضح البرنامج، في بيان صحافي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه اليوم السبت، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة في جميع المدن التي تطبق فيها الرسوم للمرحلتين الأولى والثانية منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة، بما في ذلك فواتير الدورة السابعة للرسوم في الرياض في مرحلتها الأولى لعام 1444/1445هـ.

ودعا البرنامج مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الفاتورة؛ تجنبًا للغرامات المترتبة على عدم السداد خلال المدة المحددة والتي قد تصل إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم، بالإضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة، ويمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

وأكد أن “فواتير رسوم الأراضي البيضاء لها صفة السند التنفيذي بحيث يتم استحصالها عن طريق محكمة التنفيذ في حال عدم السداد، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط عبر الموقع الإلكتروني، والاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام وذلك من خلال الرابط idlelands.housing.gov.sa“.

ويترتب عدم السداد خلال المهلة النظامية غرامة قد تصل إلى 100 بالمئة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم، بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض، ووفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؛ فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

ويهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ومعظم الأراضي البيضاء (الأراضي غير المطورة) في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، يحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً.