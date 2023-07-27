أرسنال يهزم برشلونة ودياً 5-3

فاز فريق أرسنال الانكليزي على نظيره الإسباني برشلونة 5-3، في مباراة ودية مشوّقة أقيمت في لوس أنجليس، في اطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

تأخر انطلاق المباراة قرابة نصف ساعة بعد أن علقت حافلة النادي اللندني في زحمة السير في طريقها الى الملعب.

ودخل برشلونة الى اللقاء بعد أن ألغيت السبت الماضي مباراته الودية مع يوفنتوس الإيطالي في سان فرانسيسكو، بسبب التهاب في المعدة والأمعاء في صفوف لاعبي النادي الكاتالوني.

أما أرسنال فدخل المواجهة بعد خسارته ضد مانشستر يونايتد 2-0 السبت الماضي في نيويورك.

ولعب الفريقان بتشكيلتين قويتين، وكان الكاتالوني بادئًا بالتسجيل عندما افتك المغربي عبد الصمد الزلزولي الكرة من الخصم وقام بانطلاقة رائعة على الرواق الايسر الى داخل المنطقة ومرر الى البرازيلي رافينيا الذي تصدى الحارس آرون رامسدايل لكرته لتتهيأ امام البولندي روبرت ليفاندوفسكي تابعها في الشباك.

لكن رجال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا ردوا سريعًا بعد أن استغل بوكايو ساكا ترويضاً سيئاً للكرة من المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ليخطفها ويسددها في الشباك (13).

وفوّت الدولي الانكليزي فرصة منح التقدم لأرسنال بعد أن أهدر ركلة جزاء مسددًا الكرة الى الخارج بجانب القائم بعد لمسة يد على الاوروغوياني رونالد أراوخو.

استعاد رجال تشافي هرنانديس التقدم بعد أن ارتدت الكرة من ركلة حرة نفذها رافينيا من الدنماركي مارتن أوديغارد لتغيّر مسارها وتخدع رامسدايل (34).

قبل نهاية الشوط الاول، عوّض أوديغارد هفوته بعد أن مرّر برأسه كرة وصلته من ساكا الى الوافد الالماني الجديد كاي هافيرتس امام المرمى تابعها في الشباك.

سيطر أرسنال على معظم فترات الشوط الثاني ومنح البلجيكي لياندرو تروسار التقدم لفريقه بتسديدة يسارية زاحفة من داخل المنطقة (55) قبل أن يضيف الثاني بتمريرة من بن وايت الى داخل المنطقة (78).

وحافظ فيران توريس على الامل لبرشلونة مقلصًا الفارق قبل دقيقتين من النهاية بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة، لكن البرتغالي فابيو فييرا رد سريعًا بعد دقيقة بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت أعلى الزاوية اليمنى.