أرسنال يهدر فرصة الفوز على ملعب ليفربول للمرة الأولى منذ 10 سنوات

شدد مانشستر سيتي ضغطه على أرسنال المتصدر بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 4-1، في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا في كرة القدم، فيما تعادل المتصدر أرسنال مع مضيفه ليفربول (2-2)، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة من 29 مباراة مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط عن أرسنال الذي بات رصيده 73 نقطة ولكن من 30 مباراة أي أن مانشستر سيتي قادر في حال فوزه في المباراة المؤجلة على تقليص الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط.

ليفربول – أرسنال (2 – 2)

محمد صلاح مسجلاً هدفاً في مرمى أرسنال

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت الكثير من التوتر والبطاقات الصفراء.

استهل أرسنال المباراة بقوة مسجلاً هدفاً في الدقيقة الثامنة بواسطة لاعبه البرازيلي مارتينيلي ثم سجل مواطنه جيزوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 28 وسط سيطرة للفريق اللندني.

واعتقد كل من كان في الملعب وخارجه أن الفريق اللندني متجه لتسجيل أول فوز على ليفربول على ملعب “أنفيلد” في الدوري منذ فوزه 2-صفر في موسم 2012-2013، وهي المباراة التي لعب فيها أرتيتا نفسه مع النادي اللندني. ومنذ ذلك الحين عانوا من هزائم ثقيلة، بما في ذلك خسارتين 5-1.

ولكن ليفربول نجح في تقليص النتيجة في الدقيقة 42 بواسطة النجم المصري محمد صلاح الذي أهدر بعدها ركلة جزاء في الدقيقة 54 عندما سدد الكرة خارج المرمى، لينجح اللاعب البرازيلي فيرمينو في تسجبل هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقية 87.

ويحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 29 مباراة

مانشستر سيتي – ساوثمبتون (4 – 1)

In a class of his own ?



Take a look back at @KevinDeBruyne's incredible assists record ? — Manchester City (@ManCity) April 9, 2023

على ملعب “سانت ماريز” على الساحل الجنوبي، خاض مانشستر سيتي تجربة ناجحة أخيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الثلثاء المقبل، بعودته فائزاً من أرض ساوثمبتون.

على الرغم من سيطرته بنسبة كبيرة على مجريات اللعب انتظر سيتي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليفتتح له هدافه النروجي العملاق إرلينغ هالاند التسجيل إثر تمريرة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين.

وتابع سيتي أفضليته وأضاف له جاك غريليش الهدف الثاني عندما كسر مصيدة التسلل ليعزز تقدم فريقه (58).

وسرعان ما أضاف هالاند الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه بضربة مقصية رائعة (68).

ورفع هالاند المنتقل مطلع الموسم الحالي من بوروسيا دورتموند الألماني رصيده هذا الموسم إلى 44 هدفاً في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 30 هدفاً في الدوري الممتاز عزز بها صدارته لترتيب الهدافين.

وبات هالاند أسرع لاعب يصل إلى حاجز الثلاثين هدفاً في الدوري وذلك في 27 مباراة فقط.

ورد ساوثمبتون بهدف شرفي عبر سيكو مارا (72).

وخرج هالاند وحلّ بدلا منه الأرجنتيني خوليان ألفاريز فسجل الأخير الهدف الرابع من ركلة جزاء إثر عرقلة دي بروين داخل المنطقة (75).