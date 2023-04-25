نجا نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم من كارثة كادت تودي بلاعبات فريق السيدات بعدما اشتعل محرك الطائرة التي كانت تقلهن خلال الاقلاع.

وعاشت لاعبات الفريق حالة رعب شديد خلال وجودهن داخل طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية المالطية التي كان من المقرر أن تنقلهن من مطار فولفسبورغ في ألمانيا إلى لندن، بعد خوضهن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق المدينة وانتهت بالتعادل 2-2.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضطرت لاعبات أرسنال وبقية المسافرين إلى مغادرة الطائرة على جناح السرعة بعد تلقيهن أمراً من قائد الطائرة والمضيفات، وذلك بسبب اشتعال المحرك خلال الإقلاع.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبات عشن لحظات من الرعب بالنظر لخطورة الوضع، لكن رجال الإسعاف الذين تدخلوا لم يسجلوا أي إصابات تذكر، ووفروا رعاية نفسية لبعض الحالات التي أصيبت بالهلع.

وذكر التقرير أن طائراً كان داخل المحرك تسبب في اشتعال شرارة سرعان ما تطورت إلى نيران كادت تحرق الطائرة بأكملها، ولحسن الحظ أن رجال الإطفاء كانوا جاهزين لإخماد محرك الطائرة.