أرسنال ينتزع من السيتي كأس الدرع الخيرية

فاز أرسنال على مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية للمرة الـ 17 في تاريخه اليوم بركلات الترجيح (4 -1) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالعادل (1 – 1) في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب ويمبلي.

حارس أرسنال رامسدايل يصد ركلة الجزاء التي سددها لاعب مانشستر سيتي رودري

وافتتح بالمر التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 77، لينجح أرسنال في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة من لاعبه تروسارد ارتطمت بمدافع مانشستر سيتي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث تمكن أرسنال من حسم النتيجة (4 -1) بعدما نجح لاعبوه الأربعة في تسجيل الركلات التي نفذوها وهم: أوديغارد، تروسارد، ساكا وفييرا، في حين فشل دي بروين ورودري في التسجيل لمانشستر سيتي.