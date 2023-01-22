أرسنال يقهر مانشستر يونايتد 3 – 2 في اللحظات الأخيرة ويبتعد بالصدارة

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه في مباراة قمة مرتقبة على مانشستر يونايتد 3 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز إيدي نيكيتاه هدفاً في اللحظات الأخيرة ليهدي أرسنال فوزا مثيرا 3-2 على مانشستر يونايتد ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 2-2 قبل أن يتابع نيكيتاه كرة من مدى قريب ويسجل هدف الانتصار.

وانتظر لاعبو أرسنال بترقب قرار حكم الفيديو المساعد وقبل الاحتفال بصخب مع المشجعين.

وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد من أول محاولة، وأدرك نيكيتاه التعادل لأرسنال قبل الاستراحة، ثم أضاف زميله بوكايو هدفا، وقبل أن يدرك ليساندرو مارتينيز التعادل للفريق الزائر.

والخسارة أمام أرسنال هي الأولى لفريق المدرب إريك تن هاج بعد 10 مباريات متتالية لم يتلق فيها طعم الهزيمة، وعقب الانتصار في ديربي مانشستر مؤخراً.

وتعد مباريات مانشستر يونايتد ضد أرسنال من المواجهات الكلاسيكية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولطالما كانت مواجهات الفريقين في عهد السير أليكس فيرجسون والمدرب الفرنسي آرسين فينجر هي العنوان الأهم في المسابقة الأكثر إثارة في العالم في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الجديدة.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق الفوز على آرسنال في لندن منذ عام 2019 حينما سجل أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد وأنتوني مارسيال ثلاثة أهداف منحت اليونايتد بطاقة العبور من الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.