أرسنال يقهر مانشستر سيتي ويشارك توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي

تمكن فريق #أرسنال من فك عقدته أمام #مانشستر_سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفوز عليه في الدقائق القاتلة ويشارك جاره اللندني توتنهام في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من 8 مباريات. وخاض أرسنال مواجهة نارية على أرضه اللندنية مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثامنة، وتمكن لاعبه البرازيلي مارتينيلي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعدما خسر الأسبوع الماضي أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدف مقابل هدفين.

وانتهت مباراة برايتون و#ليفربول بتعادل مثير 2-2، الأحد، ليرفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وبرايتون إلى 16 نقطة في المركز السادس.

وكان برايتون الطرف الأفضل في البداية ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة العاجي سيمون ادينغرا (20)، رد ليفربول بقوة بتسجيله هدفين أواخر الشوط الأول بواسطة مهاجمه المصري محمد صلاح، الأول عندما تابع كرة عرضية داخل المنطقة بيسراه داخل الشباك (40) قبل يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه (45+1).

وفي الشوط الثاني، سنحت لليفربول فرصة لتعزيز تقدمه لكن الهولندي راين غرافنبرخ أصاب العارضة منتصف الشوط الثاني قبل أن ينجح برايتون في إدراك التعادل عبر مدافعه وقائده لويس دانك مستغلاً ركلة حرة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (78).

وانتهت مباراة وست هام ونيوكاسل على الملعب الأولمبي في لندن بالتعادل 2-2 أيضاً في سيناريو مماثل.

افتتح وست هام التسجيل بواسطة التشيكي توماس كوتشيك (8).

ورد نيوكاسل بهدفين سريعين في الشوط الثاني عبر مهاجمه السويدي الكسندر ايزاك (57 و62)، بيد أن وست هام رفض الاستسلام ونجح في الخروج بنقطة واحدة عندما أدرك له الغاني محمد قدوس التعادل بتسديدة من مشارف المنطقة (89).