سامر باطر by سامر باطر

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أرسنال يفوز على أستون فيلا بـ4 أهداف لـ 2 بالدوري الإنكليزي الممتاز

سامر باطر by سامر باطر

بعد أن تقدم أستون فيلا مرتين في المباراة أمام أرسنال، تمكن الأخير من أحراز هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز 4-2 على أستون فيلا ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

تماسك أرسنال ونجح في قلب تأخره مرتين وتمكن أولا من التعادل 2-2 وعاجل لتحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

وضرب سوء الحظ إميليانو مارتينيز حارس فيلا مرتين في الأولى حين سدد بضربة قوية اصطدمت بعارضة المرمى وعادت لتصظدم بالحارس مارتينيز لتدخل المرمى.

وفي مسعى الحارس ماتينيز في الهجمة الأخيرة لتعويض خطأه بالمشاركة في ركلة ركنية ارتدت الكرة ارتدت بهجمة سريعة اقتنصها أرسنال ليستفيد من خروج الحارس وليسجل غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع ليضمن انتصار أرسنال.

وكان أولي واتكنز وفيليب كوتينيو قد أحرزا هدفي أستون فيلا، فيما أرسنال في المناسبتين عن طريق جاء هدف بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشنكو لاحراز التعادل ثم التقدم لصالح أرسنال.

ومع تعادل ماشنستر سيتي أمام نوتنغام فوريست أصبح لدى مانشستر سيتي 52 نقطة من 24 مباراة ويحتل المركز الثاني فيما يتصدر أرسنال بـ 54 نقطة من 23 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...