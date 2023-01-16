أرسنال يفوز على أرض غريمه توتنهام للمرة الأولى منذ 9 سنوات

ابتعد أرسنال 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب بفوزه اللافت والأول منذ 9 سنوات على أرض جاره وغريمه اللدود توتنهام 2-صفر، في عقر دار الأخير في المرحلة العشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة مقابل 39 لمانشستر سيتي الذي خسر أمامه جاره مانشستر يونايتد 1-2 السبت.

ويسعى أرسنال إلى إحراز لقبه الأول منذ موسم 2003-2004 عندما أكمل ذلك الفريق بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر الموسم بأكمله من دون أي خسارة.

والفوز هو الأول لأرسنال على توتنهام في ملعب الأخير منذ 9 سنوات عندما كان مدربه الحالي الإسباني ميكل ارتيتا لاعباً في صفوفه.

وفرض أرسنال سيطرته على مجريات الشوط الأول تماماً وشكل خطورة متواصلة على مرمى توتنهام في حين فشل الأخير في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى ارون رامسدايل.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عندما سار بوكايو ساكا بالكرة على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة وأطلق كرة قوية لم يحسن الحارس الفرنسي هوغو لوريس في التعامل معها فأدخلها خطأ داخل شباكه (14).

وكان الغاني توماس بارتي يضيف الهدف الثاني لكنه كرته الرائعة على الطاير ارتدمت من القائم ومرت كرة القائد النروجي مارتن أوديغارد إلى جانب القائم أيضاً.

ودخل توتنهام الشوط الثاني بوجه مختلف حيث رمى بثقله من أجل تعديل النتيجة وشكل ضغطا كبيراً على أرسنال لكن دفاع الأخير ومن خلفه الحارس حالا دون تسجيل توتنهام لأي هدف.

وبهذه الخسارة بقي توتنهام خامساً لكنه بات يبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع آخر المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي والذي لعب مباراة أقل منه أيضاً.