أرسنال يضم ديكلان رايس بـ 137,5 مليون دولار في صفقة قياسية  

أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انضمام لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس إلى صفوفه قادما من ويستهام بعقد طويل الأجل اليوم السبت.

ولم يكشف أرسنال عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الصفقة هي الأغلى بين أندية بريطانيا بعد الاتفاق على دفع 105 ملايين جنيه أسترليني (137.5 مليون دولار).

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “إنه لاعب صاحب إمكانات هائلة وكان ينافس بمستويات مرتفعة في الدوري الممتاز ومع منتخب إنجلترا لعدة مواسم”.

وأضاف “يجلب لنا ديكلان قدرات لا غبار عليها ويملك موهبة استثنائية ولديه مقومات للنجاح الباهر هنا”.

? LET’S GAIN



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وتتخطى صفقة رايس (24 عاما) الرقم القياسي لجاك غريليش حين انتقل من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني في 2021.

كما أصبح أغلى لاعب في تاريخ أرسنال متخطيا نيكولا بيبي الذي انضم من ليل نظير 72 مليون جنيه استرليني في 2019.

لكن الصفقة أقل بفارق بسيط عما دفعه تشلسي لضم لاعب وسط بنفيكا إنزو فرنانديز هذا العام (107 ملايين جنيه إسترليني) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ.

وغادر رايس ويستهام بعد أن قاده للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي واحتلال المركز الـ14 في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

واختير رايس أفضل لاعب في دوري المؤتمر عقب تحقيق فريقه السابق لأول لقب أوروبي خلال أكثر من نصف قرن، وأول لقب كبير منذ كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1980.

وسيعزز رايس تشكيلة أرتيتا عقب رحيل غرانيت تشاكا، إذ يتطلع أرسنال للمنافسة مجددا على لقب الدوري والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب منذ موسم 2016-2017.