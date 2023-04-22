أرسنال يخطف التعادل من ساوثمبتون في الدقائق القاتلة من مباراة دراماتيكية

تابع أرسنال متصدر بطولة إنجلترا لكرة القدم نزيف النقاط في السباق نحو اللقب للمرة الثالثة توالياً، بانتزاعه تعادلاً في غاية الصعوبة ضد ضيفه ساوثمبتون 3-3، بتسجيله هدفين متأخرين في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من البطولة.

رفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة متقدماً على منافسه المباشر مانشستر سيتي ب5 نقاط لكن الأخير خاض مباراتين أقل ويستضيفه الأربعاء المقبل في مباراة قمة على استاد الاتحاد.

ودخل أرسنال المباراة آملاً في استغلال غياب مانشستر سيتي عن هذه الجولة لانشغاله بخوض مباراته ضد شيفيلد يونايتد في الدور نصف النهائي من كأس إنجلترا السبت لا سيما بأن ساوثمبتون يحتل المركز الأخير ويتهدده شبح الهبوط.

All the key moments from a dramatic evening at Emirates Stadium pic.twitter.com/GR5fv6Ze6N — Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023

لكن ساوثمبتون تقدم 3-1 حتى الدقيقة 88 قبل أن يرد أرسنال بهدفين منحاه نقطة واحدة.

وكان أرسنال أهدر اربع نقاط ايضا في اخر مباراتين له في الدوري حيث تقدم على ليفربول 2-صفر في عقر دار الأخير قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، ثم تكرر السيناريو ذاته حيث تقدم بهدفين نظيفين مبكرين ضد جاره وست هام قبل أن ينتزع الأخير نقطة التعادل.

لم تكن قد مضت 28 ثانية حتى تلقى مرمى أرسنال الهدف الأول عندما اخطأ حارس “المدفعجية” آرون رامسدايل في تمرير الكرة فوصلت إلى الأرجنتيني كارلوس ألكاراز الذي تابعها في الشباك وسط صدمة أنصار أصحاب الأرض.

ولم يكن أرسنال قد استفاق من الصدمة الأولى حتى أضاف مهاجمه السابق تيو ولكوت الثاني إثر كرة بينية من ألكاراز (14).

والهدف هو الثاني فقط لولكوت منذ أيار 2021.

وقام أرسنال برد فعل ونجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تلقى كرة عرضية متقنة من باكايو ساكا ليتابعها على الطاير داخل الشباك (20).

وكاد أرسنال يدرك التعادل عندما رفع مارتينيلي كرة عرضية ارتقى لها قائد الفريق النروجي مارتن أوديغارد غير المراقب لكنه سدد فوق العارضة (29).

وكانت المباراة من طرف واحد في الشوط الثاني حيث رمى أرسنال بكل ثقله وضغط بقوة على مرمى منافسه من دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى ساوثمبتون.

ومن ركلة ركنية لساوثمبتون نجح فريق الساحل الجنوبي من تعزيز تقدمه من ركلة ركنية وصلت فيها الكرة عند القائم الثاني أمام المدافع الكرواتي دوي كاليتا تشار ليتابعها برأسه داخل الشباك (66).

وكاد أرسنال يقلص الفارق عندما وصلت الكرة باتجاه البرازيلي غابريال جيزوس فسددها على الطاير لكنه علت العارضة (68).

ورمى مدرب أرسنال الإسباني ميكل ارتيتا بآخر ورقتين هجوميتين بإشراكه البلجيكي لياندرو تروسار وادي نكيتياه في محاولة للعودة في المباراة.

ونجح أرسنال في تقليص الفارق عندما سدد أوديغارد بيسراه كرة لولبية من بمشارف المنطقة بعيدا عن متناول حارس ساوثمبتون (88)، قبل أن يمنحه ساكا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واحتسب الحكم 8 دقائق إضافية في الوقت بدل الضائع، من دون أن ينجح أرسنال في تحقيق الفوز وسط بسالة من دفاع ساوثمبتون.