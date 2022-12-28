أرسنال في مأزق بعد تعثر صفقة النجم الأوكراني مودريك وإصابة المصري محمد النني

كشفت تقارير صحافية بريطانية، أن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني رفض العرض الأولي لفريق أرسنال الذي تصل قيمته إلى 65 مليون يورو بهدف ضم ميخايلو مودريك.

وأشار موقع “ذا أتليتيك” إلى أن النادي اللندني عرض على شاختار:

40 مليون يورو مقدماً

25 مليون دولار كحوافز إضافية

مكافآت وإضافات بناءً على ما سيحققه اللاعب مع الفريق

وعلى الرغم من رفض الجانب الأوكراني للعرض، إلا أن المحادثات ستستمر بين الفريقين في سعيهما لإيجاد حل.

ويتوقع النادي الأوكراني ألا تقل قيمة التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عن 100 مليون يورو.

ويتابع المدير الفني لأرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، ومساعده البرازيلي إيدو، مودريك عن كثب منذ وقت قريب. وكانت الخطة تهدف إلى التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، قبل الانتقال لمحاولة التعاقد مع دوجلاس لويز جراء تعرّض توماس بارتي والمصري محمد النني للإصابة.

Mykhailo Mudryk.. He might be more than a project signing after all

pic.twitter.com/0SRpqXfyuY — Santi™ (@PeakSanti) December 19, 2022

من هو ميخايلو مودريك الذي يطمح أرسنال للتعاقد معه؟

العمر: 21 عاماً

المركز: جناح

مثل منتخب أوكرانيا في 8 مباريات

خاض مودريك مع شاختار 18 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات

نجح في تسجيل 10 أهداف

قدم 8 تمريرات حاسمة

أصبح أكثر لاعب إسهاماً بالأهداف في صفوف شاختار

ويعتبر مودريك الهدف الأساسي لأرسنال في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق الأحد المقبل.

وتعلم إدارة شاختار أنه سيتعين عليها بيع اللاعب للاستفادة مالياً منه، على الرغم من وجود عقد ينتهي في 2026، لكن رغبة اللاعب هي الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، وبالتحديد إلى أرسنال، كما لمّح في تصريحات سابقة.

ويعد مودريك أحد أكثر المواهب الشابة في خط الهجوم إثارة في كرة القدم الأوروبية، إذ تتابعه العديد من الأندية، وكاد ينتقل إلى برينتفورد في آب/أغسطس الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم اللاعب الشاب أداء ملفتاً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لاسيما عندما قاد فريقه للفوز على لايبزيغ الألماني 4-1.

وتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، برصيد 40 نقطة. ويلعب مباراته المقبلة مع برايتون في اليوم الأخير من العام الجاري.