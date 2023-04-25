أرسنال أم مانشستر سيتي.. من سيفوز بالدوري الإنكليزي؟ وهل تتحقق توقعات الذكاء الاصطناعي؟

توقع كمبيوتر عملاق مزود بالذكاء الاصطناعي تابع لشركة “اوبتا” البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية أن يكون فريق مانشستر سيتي المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم هذا الموسم.

وجاءت توقعات الكمبيوتر مرهونة بالنتيجة التي سيحققها الفريق الأزرق أمام أرسنال متصدر ترتيب الدوري مساء غد الأربعاء.

ويتصدر “المدفعجية” ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن سيتي الذي لديه مباراتين مؤجلتين.

How big is Wednesday's Premier League game between Manchester City and Arsenal?



Well, @NilsMackay crunched the numbers via the Opta supercomputer…



Man City win: ?

Draw: ?

Arsenal win: ?#MCIARS pic.twitter.com/iqUTNacwd7 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 24, 2023

ومنح الذكاء الاصطناعي أفضلية الفوز لمانشستر سيتي في المباراة المرتقبة بنسبة 62.6% مقابل 15.1% لأرسنال و22.3 للتعادل.

وأظهرت بيانات الكمبيوتر أن فوز مانشستر سيتي بهذه المباراة سيرفع نسبة احتفاظه بلقبه بطلاً للدوري بنسبة 91%، ليتقلص إلى 72% في حال التعادل.

في المقابل، فإن فوز أرسنال بمباراته مع السيتي سيرفع فرصه بالفوز بلقب البريميرليغ إلى 56%.