أردوغان يوجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا بحسب“رأي اليوم” .

وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن “رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا”، حسب صحيفة “زمان” التركية. وأضاف موتلو شان: “أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان”، متابعًا: الزعيمان سيحددا مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة”.

يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت العلاقات (المصرية – التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية. وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.