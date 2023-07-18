أردوغان يهدي ولي العهد السعودي سيارتين

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيارة توغ الكهربائية التركية المحلية، هديةً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب لقائهما الثنائي في قصر السلام بمدينة جدة السعودية التي يزورها الرئيس أردوغان في إطار جولته الخليجية التي تشمل 3 دول هي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

#فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 18, 2023

وتحدث أردوغان وبن سلمان بجانب السيارة ذات اللون الأبيض، عن ميزاتها وخصائصها.

وعقب تقديم الهدية، قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإيصال الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بالسيارة ذاتها.

يذكر أن الرئيس أردوغان بدأ أمس الاثنين جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى قطر وغداً إلى الإمارات العربية المتحدة.