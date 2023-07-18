ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أردوغان يهدي ولي العهد السعودي سيارتين

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيارة توغ الكهربائية التركية المحلية، هديةً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب لقائهما الثنائي في قصر السلام بمدينة جدة السعودية التي يزورها الرئيس أردوغان في إطار جولته الخليجية التي تشمل 3 دول هي السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتحدث أردوغان وبن سلمان بجانب السيارة ذات اللون الأبيض، عن ميزاتها وخصائصها.

وعقب تقديم الهدية، قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإيصال الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بالسيارة ذاتها.

يذكر أن الرئيس أردوغان بدأ أمس الاثنين جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى قطر وغداً إلى الإمارات العربية المتحدة.

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