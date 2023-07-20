ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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فيديو، أردوغان يهدي الشيخ محمد بن زايد سيارة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان   صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة “حفظه الله” سيارة من نوع ” توغ ” الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين.. وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار.

وقاد الشيخ محمد السيارة ويرافقه الرئيس رجب طيب أردوغان واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

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