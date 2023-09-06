محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

بعد فائدة ضخمة.. أردوغان يكشف برنامج تركيا الاقتصادي “التاريخي”

محمد علي by محمد علي
أردوغان يعلن برنامج تركيا الاقتصادي
أردوغان يعلن برنامج تركيا الاقتصادي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامجه الاقتصادي، الذي سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، والذي يعتمد على زيادة الصادرات من السلع والخدمات لمستويات تاريخية.

وكانت تركيا أعلنت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 17.5% إلى 25%، في قرار جاء مفاجئا للأسواق والمحللين، خاصة بعد رفع سعر الفائدة بواقع 7.5% دفعة واحدة.

وحسب وكالة الأناضول فإن أردوغان قال في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: “تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف: “نرى أننا من خلال برنامج تركيا الاقتصادي الذي سنسير به، سندخل ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع”.

وبين أردوغان أن تركيا تستهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن في نمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط.

وواصل: “لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى”، وأردف: “سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية”.

واعتبر أن أولويات حكومته في الوقت الحالي هي إزالة أثار الدمار الذي خلفه الزلزال، فضلا عن زيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وشدد على أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية وصل إلى 117.3 مليار دولار.

وحسب وكالة الأناضول فإن خطة أردوغان تستهدف تضميد جراح الكوارث الطبيعية وضمان الاستقرار الكلي وخفض التضخم إلى أقل من 10 %، واستمرار النمو والتوظيف، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن أجل تحقيق هذه الخطة متوسطة المدى، سيتم الاعتماد على بعض الأدوات من بينها ضمان الانضباط المالي والسياسة النقدية، والتحولات الهيكلية.

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