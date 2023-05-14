أردوغان يتقدم على أوغلو وفق نتائج أولية

أعلنت وسائل إعلام تركية أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 4:40 بتوقيت غرينيتش أظهرت الآتي:

رجب طيب أردوغان: 53.37%

كمال كليجدار أوغلو: 40.68%

سنان أوغان: 5.39%

محرم إنجه (منسحب): 0.56% .

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا حتى الساعة 19:40 بتوقيت إسطنبول

رجب طيب أردوغان: 53.37%

محرم إنجه (منسحب): 0.56%

كمال كليجدار أوغلو: 40.68%

سنان أوغان: 5.39%#انتخابات_تركيا_2023 pic.twitter.com/lk7Jbn52aW — TRT عربي (@TRTArabi) May 14, 2023

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات، أو ما إذا كان سيتجه إلى جولة ثانية في 28 أيار/مايو.

وقد أُغلقت في تركيا اليوم الأحد مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف، عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ). واستقبلت المكاتب حشوداً من الناخبين منذ الصباح من دون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.

وأدلى أردوغان بصوته في منطقة أسكودار في إسطنبول، قبل أن يتوجه إلى أنقرة لمتابعة النتائج من العاصمة. وقال أردوغان إن الانتخابات لم تشهد حتى الآن اضطرابات كبيرة، بما في ذلك أيضا، المحافظات الواقعة شرقي البلاد، والتي ضربتها زلازل مدمرة في شباط/ فبراير الماضي.