سامر باطر by سامر باطر

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أردوغان يؤكد انتخابات تركيا في موعدها المقرر

سامر باطر by سامر باطر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير. واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكداً “سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو”. قُتل أكثر من 45 ألف شخص في 11 محافظة في جنوب تركيا وجنوب شرقها جراء زلزال السادس من فبراير.

وتزيد الحصيلة عن خمسين ألفا مع احتساب الضحايا الذين سقطوا في سوريا. وكان الرئيس التركي اعتذر الاثنين عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الاغاثة. وكشف “لكن بعد ساعات قليلة على الزلزال اتصلت وزاراتنا بسلطات المدن المتضررة وبدأت تنسيق العمل”. وأكد “حاولنا القيام بكل ما هو متاح” . وقال إردوغان إن 14 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...