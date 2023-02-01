أردوغان: تركيا لن توافق على انضمام السويد للناتو طالما تسمح بحرق المصحف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن توافق على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو” طالما أنها تسمح بحرق وتمزيق المصحف الشريف على أراضيها، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

جاء ذلك في خطاب له الأربعاء، أمام الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية” في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: “موقفنا إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف الناتو وسلبي تجاه عضوية السويد”.

وقد أحرق في أواخر كانون الثاني / يناير زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وقد نأى مسؤولون في الحكومة السويدية بأنفسهم عن تحركات ناشط يميني متطرف مناهض للإسلام أحرق نسخًا من القرآن في ستوكهولم وكوبنهاغن بالدنمارك، بينما شددوا أيضًا على أن المظاهرات محمية بحرية التعبير.

وندد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الثلاثاء، بالنشطاء الذين نفذوا التظاهرات ووصفهم بأنهم “أغبياء مفيدون” للقوى الأجنبية التي تريد إلحاق الأذى بالدولة الاسكندنافية التي تسعى للانضمام إلى الناتو.

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