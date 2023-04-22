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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أردني يعايد زوجته بحق الملح 30 ليرة ذهب لتعبها في رمضان

أهدى شاب أردني لزوجته حق الملح وهي عبارة عن 30 ليرة ذهب لقاء تعبها في رمضان

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كتب الشاب الأردني على هديته "كنتي معدلة طول الشهر حق الملح"

أهدى شاب أردني زوجته هدية ثمينة بمناسبة عيد الفطر المبارك وهي عبارة عن 30 دينار أردني ذهبي (30 ألف دينار أي نحو 43 ألف دولار) بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار ودعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة الأردنية عمان.

وقال صاحب محل أزهار في مدينة مأدبا وسط الأردن، عبر منشور له عبر فيسبوك، بحسب موقع سرايا نيوز المحلي، إن عيدية الشاب الأردني جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن كل يوم في رمضان تمثل في دينار ذهب.

وتعتبر هدية “حق الملح” عادة متوارثة عبر الأجيال في دول المغرب العربي، وفيها يقدّم الزوج هدية إلى زوجته في عيد الفطر، وتكون إما مبلغاً من المال وإما قطعة من الذهب.

وكان يوم الخميس الماضي أخر أيام شهر رمضان 1444 هـ في الأردن، واحتفل بعيد الفطر المبارك أمس الجمعة.

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