أربع مزايا عند الدفع إلكترونيا في الجهات الحكومية السعودية

أطلقت وزارة المالية السعودية خدمة جديدة تتيح من خلالها للمواطنين والمقيمين دفع رسوم الخدمات الحكومية لـنحو 16 وزارة وجهة بشكل مباشر عبر المنصات الخاصة بها. ويأتي ذلك سعيا إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في المعاملات المالية، ولتسهيل التعامل بين المواطنين والجهات الحكومية، ضمن رؤية 2030.

ما أهم مزايا الخدمة؟

تحقق الخدمة الجديدة للمستفيدين أربع مزايا:

دفع الرسوم بخطوة واحدة ومن مكان واحد عبر منصة الجهة الحكومية.

الاستفادة من قنوات الدفع المتعددة

الدفع من داخل أو خارج السعودية

الاستفادة من خدمة دفع وتحصيل الرسوم الحكومية عبر أجهزة نقاط البيع، ووسائل الدفع المتنوعة؛ “مدى” و”فيزا” و”ماستر كارد” و”سداد”

وتقول وزارة المالية إن هذه الخدمة لها عدة أهداف هي:

تسهيل تسديد الرسوم الحكومية

تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية

تمكين الجهات الحكومية من توفير خيارات دفع متعددة

تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير العالمية