سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالسلع

أرباح هائلة واتهامات بالمضاربات والتربح لشركات القمح والحبوب الأربعة

سامر باطر by سامر باطر

تستفيد الشركات الضالعة في مراكز تجارة القمح والحبوب العالمية بأرباح قياسية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم ، مما يثير مخاوف من التربح والمضاربة في أسواق الغذاء العالمية التي يمكن أن تجعل السلع الأساسية بعيدة عن متناول الدول الفقيرة، ويساهم في إطلاق دعوات لفرض ضريبة على هذه الأرباح الهائلة بحسب صحيفة الغارديان.

وتجني أكبر أربعة شركات حبوب في العالم (وهي كارجيل ودريفوس وبنجي وإي دي إم -(ADM, Bunge, Cargill and Dreyfus)، والتي تسيطر على قرابة 90 بالمئة من سوق الحبوب العالمي منذ عقود – أرباحًا و مبيعات قياسية وتتوقع أن يتجاوز الطلب الكمبيات المعروضة حتى عام 2024 على الأقل، مما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة هائلة في المبيعات والأرباح في العامين المقبلين لتلك الشركات.

و ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20٪ هذا العام ، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فيما يعاني حوالي 345 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي ، مقارنة بـ 135 مليونًا قبل جائحة كوفيد -19.

أوليفييه دي شاتر ، الرئيس المشارك في فريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية المستدامة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان: “حقيقة أن عمالقة السلع العالمية يحققون أرباحًا قياسية في الوقت الذي يشتد الجوع وهو أمر فيه إجحاف كبير ، وهو إدانة رهيبة لأنظمتنا الغذائية. والأسوأ من ذلك ، كان بإمكان هذه الشركات فعل المزيد لمنع أزمة الجوع في المقام الأول “.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...