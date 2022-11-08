أرباح هائلة لأندية أوروبا لكرة القدم… من أين تجني مداخيلها؟



أرباح مالية هائلة تصل إلى مليارات الدولارات تحققها الأندية الأوروبية الكبرى وتعلن عنها نهاية كل عام، رغم الإنفاق الضخم على الصفقات التي تبرمها، فمن أين تأتي هذه الأرباح؟



نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على سبيل المثال، أعلن عن تحقيقه إيرادات وأرباحاً قياسية في بياناته المالي التي كشف عنها أمس الإثنين، مؤكدا أن كرة القدم هي السبب الرئيس لنجاحه، حيث بلغت إيراداته 613 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 693 مليون دولار، للعام المالي 2021-22.





أكبر 3 أندية من حيث الأرباح في أبطال أوروبا

وحصد كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد على أموال ضخمة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، فوفقاً لتقديرات مرصد الأعمال الرياضية و حساب “SwissRamble” المتخصص في اقتصاديات الرياضة:

حقق باريس سان جيرمان ربحاً قدره 98,04 مليون يورو.

ريال مدريد بأرباح بلغت 96.93 مليون يورو.

مانشستر سيتي بأرباح بلغت 89,69 مليون يورو

السيتي في الصدارة والريال الأغلى



بحسب آخر تقرير أعدّه مكتب “ديلويت” الدولي المتخصص في المحاسبة والاقتصاد، في شهر آذار / مارس الماضي، عن إيرادات أندية كرة القدم الكبرى في العالم لسنة 2021، حلّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة قائمة أكثر النوادي تحقيقا للأرباح المالية بما يفوق 680 مليون يورو في عام واحد.



وتصدر النادي الملكي ريال مدريد قائمة أغلى أندية العالم لعام 2022 بقيمة 5,1 مليار دولار، وذلك وفق تقرير نشرته مجلة “فوربس” العالمية.



مصادر جني الأموال للأندية



أما من أين تجني هذه الأندية أموالها؟ فهناك مصادر عديدة سواء من حقوق البث التليفزيوني أو جوائز البطولات أو الإعلانات.

وقد أصبحت عقود البث التلفزيوني المصدر الرئيس لتمويل أندية كرة القدم التي تجذب القنوات التليفزيونية وتدفعها إلى وضع أموال طائلة لبث المنافسات العالية المستوى، وتفصل مصادر جني الأرباح للأندية على النحو التالي:

حصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) الـ20 في موسم 2020-2021 على أكثر من 3.5 مليار يورو من عائدات البث التليفزيوني للمباريات.

حصلت أندية الليغا الإسبانية على إيرادات فاقت ملياري يورو.

عقود الرعاية من كبرى الشركات التجارية الباحثة عن ترويج لمنتجاتها عبر أقمصة الأندية الكبرى أو جدران مراكز التدريب، واللوحات الإعلانية داخل الملعب.

تشمل أيضا عقود الرعاية لوحات الخلفية التي تعرض عند تنظيم المؤتمرات الصحفية، فمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وقّعا أغلى عقدي رعاية في 2021، وذلك بحصول كل منهما على أكثر من 70 مليون يورو في العام الواحد، بينما حلّ باريس سان جيرمان ثالثا بما يزيد على 60 مليون يورو سنوياً.

جوائز البطولات من أهم مصادر التمويل والأرباح للأندية، فالتنافس على إحراز الألقاب هدفه الحصول على جوائز مالية قيّمة، فخلال موسم 2021-2022 حصل ريال مدريد على 22.69 مليون دولار بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.



مصادر أخرى للأرباح



تتنوع مصادر التمويل وجني الأرباح لدى الأندية الكبرى لتشمل جوانب أخرى غير البث والإعلانات والجوائز لتشمل صفقات بيع وانتقال اللاعبين وتذاكر المباريات ومجالات الاستثمار التجاري كون الأندية الأوروبية شركات.



ومن تلك المصادر الأخرى لأرباح الأندية:

بيع اللاعبين بأسعار خيالية للأندية الكبرى. ومن بين أكثر الأندية المستفيدة أياكس أمستردام وبي إس في أيندهوفن الهولنديان وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث جنى بوروسيا دورتموند أرباحا بقيمة 766 مليون يورو من بيع اللاعبين خلال 5 مواسم بعد أن كان تعاقد معهم بصفقات محدودة جداً، على غرار صفقة النرويجي إرلينغ هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

بيع تذاكر المباريات الودية والرسمية، ففي موسم 2018-2019، كان عملاقا الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أكثر أندية العالم استفادة من أرباح مبيعات التذاكر بما يزيد على 120 مليون يورو للأول و108 ملايين يورو للثاني.

الاستثمار والتجارة، حيث تعمل أكبر النوادي في العالم على فتح متاجر رسمية، ومحلات تعرض فيها منتجات تحمل العلامة الرسمية للنادي بمختلف أشكالها، فانتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان أدى لبيع أكثر من 832 ألف قميص لميسي خلال 24 ساعة فقط بعد تقديمه رسمياً.

الإيرادات من حسابات منصات التواصل من العائدات الحديثة للأندية، فقد كشفت تقارير إعلامية أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتربعان على عرش أكثر أندية كرة القدم متابعة على المنصات الاجتماعية بنحو 260 مليون متابع، يليهما يوفنتوس الإيطالي.