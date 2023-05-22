أرباح معادن تتراجع 80,7% إلى 419,4 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 80,7% إلى 419,4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع أرباح بلغت 2,17 مليار ريال في الربع الأول من 2022، كما تراجعت الأرباح بنسبة 58,7% مقارنة مع أرباح بقيمة 1,016 مليار ريال في الربع الأخير من العام 2022.

وذكرت الشركة في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أن الإيرادات تراجعت بنسبة 9,5% إلى 8 مليارات ريال في الربع الأول مقارنة مع 8,9 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعزت شركة “معادن” أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

• انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب،

• ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 28٪ نتيجة الزيادة في تكاليف المواد الخام وتكاليف الإنتاج التشغيلية،

• ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15%،

• ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 129%،

• ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 105٪ بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور و

• انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 40%.

وقابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئياً:

• ارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومنيوم الأساسي والذهب بشكل رئيسي،

• انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 30%،

• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 11.7 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع،

• انخفاض المصروفات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 97% و

• انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 24% نتيجة لانخفاض الربحية.

وعزت الشركة أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الألومينا والألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب،

• انخفاض الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا أسمدة فوسفات الأمونيوم والألومينا،

• ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 11% بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور،

• ارتفاع المصروفات غير التشغيلية الأخرى بنسبة 101% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب صرف العملات والمتعلقة بميريديان و

• انخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن بنسبة 6%.

قابل هذا الانخفاض في صافي الربح جزئياً:

• انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 6% نتيجة الانخفاض في تكاليف الإنتاج التشغيلية،

• انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 37%،

• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 22%،

• انخفاض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 5%،

• ارتفاع الدخل من ودائع لأجل بمقدار 1.5 مرة بسبب الزيادة في الاستثمارات ومعدل العائد على الودائع و

• انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 35% نتيجة لانخفاض الربحية.