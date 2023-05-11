3 مليارات دولار، أرباح مجموعة طيران الإمارات

حققت طيران الإمارات أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. وسجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.

وارتفعت الإيرادات إلى 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار) بنمو 81% مع طلب قوي من العملاء نتيجةً إزالة جميع قيود السفر.

واختتمت السنة المالية بأعلى أرصدة نقدية على الإطلاق بلغت 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار أميركي).

وقدمت المجموعة 4.5 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) ريعاً لمالكها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتم سداد 3.0 مليارات درهم (817 مليون دولار) من الديون التي تحملتها المجموعة خلال أزمة “كوفيد-19″، قبل موعد استحقاقها.

ويعد العام الأعلى ربحية على الإطلاق بأرباح بلغت 10.6 مليارات درهم (2.9 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 3.9 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في السنة السابقة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 81% إلى 107.4 مليار درهم (29.3 مليار دولار)، حيث استعادت الناقلة شبكتها العالمية واستأنفت تشغيل مزيد من رحلات الركاب.

وشهدت زيادة السعة بنسبة 32% إلى 48.2 مليار طن كيلومتري، مع إضافة طائرتي شحن جديدتين 777 إلى الأسطول.

دناتا

حقّقت دناتا أرباحاً قدرها 331 مليون درهم (90 مليون دولار)، بنمو قوي عن أرباحها البالغة 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) في السنة الماضية.

وارتفعت إيراداتها بنسبة 74% إلى 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، ما يعكس الانتعاش المستمر في جميع أقسام الأعمال في الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم.

وسّعت بتواجدها العالمي بإطلاق عمليات في زنجبار وتنزانيا، وعمليات شحن جديدة في ألمانيا وكندا، والاستحواذ على الملكية الكاملة لعمليات المناولة الأرضية في البرازيل.