أرباح لوبريف السعودية ترتفع 21.7% في النصف الأول من 2023

(موقع زاوية عربي) – ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) خلال النصف الأول من العام 2023 بما يقارب الـ 21.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 900.5 مليون ريال (240.1 مليون دولار) على الرغم من تراجع الإيرادات.

ولوبريف، التي تأسست في العام 1976، هي مملوكة بنسبة 70 بالمئة لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

وأرجعت لوبريف، في إفصاح للبورصة السعودية اليوم الأحد، ارتفاع الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام إلى انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظراً لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط.

وجاء ارتفاع أرباح الشركة رغم تراجع إيراداتها بنسبة 27.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول 2023 إلى 4.4 مليار ريال.

وخلال الربع الثاني من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة لوبريف بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل ما يقارب الـ 454.9 مليون ريال.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 21.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مسجلة 2.6 مليار ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 841.28 مليون ريال عن النصف الأول من العام، بواقع 5 ريال للسهم، بحسب إفصاح لاحق من الشركة للبورصة السعودية اليوم الأحد.