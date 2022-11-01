أرباح قياسية لطيران الجزيرة في الأشهر التسعة الأولى فاقت 21.76 مليون دينار

حققت شركة طيران الجزيرة الكويتية أرباحا قياسية بلغت 21.76 مليون دينار كويتي (70.25 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بالمقارنة مع 70 ألف دينار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيان الشركة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 140.8 مليون دينار في أول 9 أشهر من العام مقارنة بـ 47.2 مليون دينار العام الماضي.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13.7% لتسجل 13.3 مليون دينار.

سعداء للإعلان عن نتائج طيران الجزيرة لفترة التسعة أشهر من العام، حيث حققت الشركة أرباحاً قياسية بلغت 21.76 مليون دينار كويتي، فيما تواصل الشركة التوسع مع زيادة حجم أسطولها وإطلاق 11 خط رحلات جديد.#طيران_الجزيرة pic.twitter.com/FDu0WcX1AP — طيران الجزيرة (@JazeeraAirways) October 31, 2022

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 63.7 مليون دينار بنسبة 99.25% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وكانت الشركة حققت صافي أرباح قياسية بلغت 7.8 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بتسجيل صافي خسائر بنحو 11.7 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان طيران الجزيرة ارتفعت نسبة المسافرين 410% بالمقارنة مع أول 9 أشهر من 2021، إذ بلغ عددهم 2.6 مليون مسافر.