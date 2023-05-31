أرباح قياسية بـ 36 مليار درهم لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت 267.4 مليار درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية بقيمة 36.1 مليار درهم، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز المميز.

وبلغت قيمة الإيرادات 267.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58 في المائة بزيادة قدرها 98 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وبشكل عام، نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 36.1 مليار درهم، حيث شهدت نقطة تحول هامة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 82 في المائة، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 115 في المائة مدعومةً بالأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة والأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم. وقد كان قطاع الخدمات المالية والمصرفية المساهم الأكبر لهذا العام، حيث حقق صافي أرباح بلغ 15.3 مليار درهم.

وواصلت الأصول نموها بنسبة 6.9 في المائة لتسجل رقماً قياسياً بلغ 1,17 تريليون درهم مدفوعةً بمستوى نشاط أعلى بشكلٍ عام. ارتفعت المديونيات لتصل إلى 908.1 مليار درهم بينما انخفضت مديونيات القروض والإيجار بنسبة بلغت 9 بالمائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 13.6 في المائة لتحصد رقم قياسي جديد وصل إلى 216.5 مليار درهم.

وعلّق محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول وحقوق مساهمين قياسية لعام 2022، وهو إنجاز قوي واستثنائي يعكس التطور المشهود في جميع قطاعات الأعمال.