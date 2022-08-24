أرباح صافولا ترتفع 6.9% في الربع الثاني

أعلنت مجموعة صافولا، الأربعاء، في بيان لها على “تداول السعودية” عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 6.9% في الربع الثاني من 2022، بما يقارب 213.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 200 مليون ريال في الربع نفسه من 2021.

وأعادت الشركة سبب الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن هوامش الربحية نتيجة ارتفاع حجم المبيعات في قطاع تصنيع الأغذية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وأشار البيان إلى أن صافي أرباح المجموعة انخفض بنسبة 21.08% في الربع الثاني من العام، مقارنة بصافي ربح نحو 270.9 مليون ريال في الربع الأول منه.

وعلى صعيد الأشهر الستة الأولى من العام، أفادت مجموعة “صافولا” أن أرباحها ارتفعت بنسبة 36.97% في 2022، لتصل إلى 484.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 353.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2021.

وكشف البيان أن إيرادات المجموعة بلغت 14.4 مليار ريال خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022 مقارنة بإيرادات بلغت 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت 21%.

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 8255.9 مليون ريال، مقابل 8436.9 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

ولفتت إلى أن قطاع تصنيع الأغذية شهد ارتفاعاً في صافي الأرباح بلغت نسبته 45.5% لفترة الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجل قطاع التجزئة صافي خسارة بلغت 107 ملايين ريال مقارنة بصافي خسارة بلغت 79 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.