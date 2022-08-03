أرباح “سمو” العقارية تتراجع 4.3% في النصف الأول من 2022

شهدت شركة “سمو” العقارية تراجعاً في صافي أرباحها في النصف الأول من 2022 مع الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بنسبة 4.3%، بوصوله إلى 45.45 مليون ريال، بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقابل نحو 47.5 مليون ريال في 2021.

ونشرت الشركة بياناً على “تداول السعودية”، الأربعاء، أعادت فيه تراجع أرباحها إلى انخفاض العوائد من شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، الزميلة، بنسبة 22%.

أعلنت “سمو” في بيان منفصل، عن اتجاذ مجلس إدارتها لقرار بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي 18.75 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع هي 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.