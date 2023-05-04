أرباح سابك تقفز 127,5% إلى 660 مليون ريال في 3 أشهر

قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 127,5% إلى 660 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة مع 290 مليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على موقع “تداول السعودية”، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 660 مليون ريال، مقابل 6.47 مليار ريال، أي بتراجع بنسبة 90%.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وانخفضت مبيعات “سابك” بنحو 24.6%، إلى 39.69 مليار ريال، مقابل 52.64 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالأداء والنتائج المالية للشركة خلال الربع الأول من العام 2023 : “نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في السوق العالمية، وتشكل الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من عام 2023 مزيداً من الضغط على الأسعار العالمية، في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة، فيما نواصل إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة، ورغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق، فإن التزامنا بالابتكار والاستدامة لا يزال قويا”.



وأشار الفقيه إلى أن برنامج شريك سيسهم بدور رئيس في مرحلة النمو المقبلة لشركة (سابك) عقب إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات البرنامج خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكداً أن ذلك سيعزز دور الشركة في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لتصنيع المواد المتخصصة من خلال مشروع إستراتيجي لتطوير وتصنيع الحفازات.

وأكد الفقيه أن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة نال الإشادة في هذا الربع من خلال الفوز بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين في جوائز إديسون المرموقة. علماً بأن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي نحصد فيها هذه الجوائز، ما يعكس ريادتنا المستمرة في تطوير التقنيات الجديدة وتعزيز التطورات الابتكارية من أجل مواصلة دعم نمو الأعمال وبناء عالم أكثر استدامة.

وعلى مدار الربع الأول من عام 2023، أعلنت (سابك) عن العديد من الاتفاقيات والتطورات الإستراتيجية التي تعزز تقدم الشركة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

فمن ناحية، قامت شركة “سابك للمغذيات الزراعية” بتحويل مواد اللقيم المستمدة من (أرامكو السعودية) إلى الأمونيا قليلة الانبعاثات وشحنها إلى اليابان لاستخدامها وقوداً لتوليد الطاقة. وقد جاءت الشحنة نتاجاً للتعاون الناجح بين أطراف سلسلة قيمة الأمونيا قليلة الانبعاثات. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من إستراتيجية (سابك) الأشمل لبناء شبكة إمدادات عالمية رائدة لهذا المنتج.

وفي إطار التعاون الدولي شاركت (سابك) بصفتها شريكاً إستراتيجياً فخرياً في المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي الذي أقيم في نهاية شهر مارس، والذي دعا فيه الفقيه المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون عبر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بالاقتصاد الدائري. كما سلط الضوء على فرص التعاون مع الصين من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام ومواءمة (رؤية السعودية 2030) مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.